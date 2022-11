A mérkőz előtti hírek között a legfontosabb az volt, hogy délelőtt a FIFA bekeményített, így az angolok (és további hat másik európai csapat) kapitánya, Harry Kane nem viseli a szivárványos karszalagot – írja az Origo.

Az angolok egy meglehetősen támadó felállású csapattal kezdtek, még úgy is, hogy olyanok, mint Phil Foden és Jack Grealish is csak a kispadról figyelt a kezdő sípszó pillanatában.

Az irániak jelenleg a 20. helyükkel a legmagasabban jegyzett ázsiai csapat, amelyik hatodik vb-szereplésén ezúttal szeretné túlélni a csoportkört. A csapat sztárjai közül a portói Taremi és a Feyenoordan játszó Dzsahanbahs is ott volt a pályán.

A FIFA a kezdés előtt nem sokkal kiadott egy közleményt adott ki, miszerint leállt a mobilos applikációja, ezért akadozik a bejutás a stadionba, ami főleg a viszonylag későn érkező angol drukkereket sújtotta.

Az angolok már a harmadik percben tizenegyest reklamáltak, nem is minden alap nélkül, hiszen Harry Maguire egy szabadfogású birkózásban megszokott akció végén került földre, de a videobíró nem látott szabálytalanságot.

A 8. percben Harry Kane veszélyes beadására mozdult ki Bejranvand kapus, aki brutálisan nagyot ütközött a vele szembe mozgó Madzsid Hosszeinivel. A védő úszta meg kisebb károkkal az esetet, a kapusnak azonban eltörhetett az orra, mert alig-alig tudták elállítani a vérzést a csapatorvosok.

Közel tízperces ápolás után, amikor már a cserekapus is meccsrekészen ugrált az oldalvonal mellett, általános meglepetésre Bejranvand átöltözött (mezt és nadrágot is cserélt a pályán), és jelezte, hogy folytatja a játékot. A törött orra hatalmasra volt dagadva, és látszott rajta, hogy nem fogja tudni folytatni a játékot - alighogy újraindult a játék, Bejranvand lefeküdt a földre, jelezve, hogy ő bizony nem fogja tudni folytatni a játékot. Végül hordágyon vitték le, és érkezett Hosszein Hosszeini a kapuba.

A következő percekben a meccs elejétől látott angol mezőnyfölény folytatódott, megfűszerezve egy-egy durva szabálytalansággal mindkét oldalon.

A 30. percben aztán végre történt is valami: egy kényszerítő után Bukayo Saka adott középre, Mason Mount pedig az ötösről az oldalhálóba lőtt. Két perccel később Kieran Trippier szöglete után Maguire fejel a felső lécre - centikre voltak az angolok a vezető góltól. Ami a 35. percben meg is érkezett: Luke Shaw adott be balról, Jude Bellingham pedig gyönyörű mozdulattal fejelt a bal felső sarokba!

A 43. percig nem sok minden történt, akkor viszont Shaw szöglete után Maguire visszafejelte a labdát középre, a pontosan érkező Saka pedig 15 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (2-0).

Az irániak előbb reklamáltak, majd nem nagyon akaródzott nekik elvégezni a középkezdést, ami érthető volt, különösen annak fényében, hogy másfél perccel később Harry Kane tökéletes beadásából Raheem Stirling gyönyörű mozdulattal szerezte meg a harmadik gólt.

Az irániak előtt a 14 perces ráadás 11. percében adódott az első igazán komoly lehetőség, amikor Taremi megindulása után Dzsahanbahs maradt egyedül 12 méterre a kaputól, érkezett is a labda, az ázsiai csapat sztárja azonban nagyon rosszul találta el a labdát, ami messze a kapu fölé szállt. A lelátón ülő David Beckham így elégedetten mehetett a VIP büfébe a szünetben.

A második félidőt kissé lassan kezdték az angolok, majdnem helyzetbe hozták az irániakat, akik ismét kegyetlen belépőkkel próbálták megfékezni a felpörgő angolokat. Az 50. percben Harry Kane-t rúgta fel Puraligandzsi, az angol kapitányt ápolni is kellett, de tudta folytatni a játékot.

A 61. percben Ezatolahi próbálkozott lövéssel, a kapu mellett elcsordogáló lövést csak azért említjük meg, hogy valamit az ázsiai csapatról is írjunk. A 62. percben egy iráni kirúgás után az angolok egyből visszaszerzték a labdát,

Sterling indította Sakát, aki kis tologatás után 14 méterről ballal a jobb alsóba tekert (4-0).

Az újabb góltól annyira megnyugodtak az angolok, hogy a 64. percben nem vették komolyan, amikor Golizadeh megjátszotta Taremit, a Porto csatára pedig tíz méterről irgalmatlanul a léc alá bombázott (4-1).

A 70. percben Southgate négyet cserélt: a kisebb agyrázkódást szenvedő Maguire helyére érkezett Dier, valamint Sterling, Saka és Mount helyére beállt Foden, Grealish és Rashford. Utóbbi fél percen belül jelezte, hogy megérte pályára küldeni: első labdaértintésével átvette Kane passzát, a másodikkal pedig a jobb alsó sarokba gurított.

A 77. percben megint Taremi került helyzetbe, de ezúttal nem találta el a kaput. Az angolok már nem nagyon erőltették az akciókat, bár a 84. percben Rashord közel járt a hatodik gól megszerzéséhez. Amit aztán a 89. percben egy villámgyors kontra végén Callum Wilson passzából Jack Grealish szerzett meg.

A meccset vezető brazil játékvezető az első félidő 14 perce után a második játékrész végén 10 percet hosszabbított, amire nagyon nehezen lehet magyarázatot találni.

97. percben (hivatalosan, mert a csapatok ekkor már 111 perc játékidőnél tartottak) Azmoun találta telibe a felső lécet, de nem ez volt a mérkőzés utolsó említésre méltó jelenete: a ráadás 10. percében ugyanis egy egészen nevetséges mozdulatért tizenegyest kaptak az irániak, amit Taremi a meccs 118. percében be is lőtt, így a végeredmény 6-2 lett.

Az angolok erejéről ugyan nagy következtetéseket ebből a meccsből nem lehet levonni, mert az iráni csapat annyira gyenge volt, de az látszott, hogy a csatárok jó formában van, mert hét kaput eltaláló lövésből szerezték a hat gólt.

Anglia–Irán 6–2 (3–0)

Kalifa Nemzeti Stadion, Doha

Gólszerzők: Bellingham (35.), Saka (43., 62.), Sterling (45.), Rashford (71.), Grealish (89.) ill. Taremi (64., 90+13.)