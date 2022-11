Az A csoportban Hollandiának legalább két góllal kellene kikapnia Katartól - amire azért minimális az esély - hogy kiessen, ehhez a másik helyszínen Szenegálnak sokgólos döntetlenre vagy győzelemre van szüksége Ecuador ellen. Kettejük mérkőzésén utóbbi van előnyben a továbbjutást jelentő helyekért, a házigazda Katar már kiesett.

A B jelű négyesben talán a legszorosabb a verseny, bárki végezhet bármelyik helyen. Anglia továbbjutása azért borítékolható, de legalább egy döntetlenre mindenképp szüksége lesz Wales ellen. A másik párosításban Iránnak egy iksz is elegendő lehet a nyolcaddöntőhöz, amennyiben Bale és társai nem nyernek szomszédaik ellen. Az Egyesült Államok csapata két döntetlen birtokában nagy valószínűséggel csak az ázsiai ország elleni győzelem esetén léphet tovább.

A C kvartett Argentína meglepő vereségével indult, Messiék azután Mexikó ellen kiköszörülték a csorbát. Továbbjutásuk mégis csak a Lengyelország elleni győzelemmel lehet biztos, már pontosztozkodás esetén is Szaúd-Arábia kezében van a sorsuk. A csillagok szerencsés együttállása, no és persze egy esetleges nagy különbségű győzelemmel Mexikónak is teremhet még babér.

A D-ben a legegyszerűbb a helyzet Franciaország továbbjutásával. A gallok szerencsétlen esetben lehetnek mėg csoportmásodikok, ehhez azonban ki kellene kapniuk Tunėziától, a másik találkozón pedig fölényes Dánia elleni Ausztrál siker szoríthatná eggyel hátrébb Deschamps csapatát. A második helyen tanyázó szigetország válogatottja a legesélyesebb a másik továbbjutásó helyre, elegendő lehet számukra egy pont folytatáshoz.

A spanyol-német csoportban utóbbiak kis híján elintézték magukat a Japán elleni vereséggel. Szerencséjükre az első körben kiütéses vereséget szenvedő Costa Rica meglepetésre később legyőzte a távol keleti csapatot, így a spanyolok ellen pontot mentő Nationalelf visszahozta esélyét a nyolcaddöntőbe kerülésre. Ezt meg is valósíthatják Rüdigerék a közép amerikai együttes elleni sikerrel, ám céljuk eléréséhez Louis Enriqe fiai is kikaparhatják a gesztenyét számukra, ha legyőzik Japánt.

Az F csoport nagy esélyesének számító belgák eddigi játéka csalódás, de továbblépésük így is a saját kezükben van. Ehhez azonban Horvátországon keresztül vezet az út, ha nem nyernek csütörtökön, minden bizonnyal elbúcsúznak a VB további küzdelmeitől. Egy döntetlen esetén csak akkor mennek tovább, ha az eddig gólt sem kapó Marokkó legalább hárommal ki nem kap a nagyon szimpatikus, de már kiesett Kanadától.

A G négyes favoritja, Brazília két győzelemmel már biztosította helyét a legjobb 16 között. Legfőbb riválisának, Svájcnak kapóra jött, hogy a második fordulóban Kamerun és Szerbia nem bírt egymással, hiába vezetett utóbbi már két góllal is. Így - a brazilok elleni veresége ellenére - egy pont elegendő lehet Shakirinek és társainak a dél szláv együttes ellen. Szerbián csak a győzelem segíthet már, de a továbblépéshez az is kell, hogy Kamerun ne győzze le a már szinte biztosan csoportelső selecaot.

Az utolsó négyesben kísértetiesen hasonló a helyzet mint a G-ben, csak a szereplők mások. A már továbbjutott Portugáliát nem győzheti le Dél Korea, vagy ha mégis nyer ellene, Uruguaynak nagyobb különbséggel kell felülmúlnia Ghánát ahhoz, hogy ő is legjobb tizenhat között találja magát.