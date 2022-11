1974, NSZK

Résztvevők száma: 16 csapat

Győztes: NSZK

Döntő, 1974. 07. 07.

NSZK–Hollandia 2–1 (2–1)

München, 77 833 néző, vezette: Taylor (angol)

NSZK: Maier – Beckenbauer – Vogts, Schwarzenbeck, Breitner – U. Hoeness, Bonhof, Overath – Grabowski, Müller, Hölzenbein

Hollandia: Jongbloed – Suurbier, Haan, Rijsbergen (de Jong, 69.), Krol – Jansen – Neeskens, van Hanegem, Rensenbrink (R. van de Kerkhof, a szünetben) – Rep, Cruyff

Gólszerzők: Breitner (25., 11-esből), Müller (44.), illetve Neeskens (2., 11-esből)

Bronzérmes: Lengyelország

Gólkirály: Grzegorz Lato (lengyel) 7 gól

Az 1966-os ezüstérem után ismét döntőbe jutott, immár hazai pályán Nyugat-Németország. A vb-re 1972-ben Eb-győzelemmel hangoltak, hátul „a Császárral”, Franz Beckenbauerrel, elöl a gólgyáros Gerd Müllerrel léptek pályára a ’74-es fináléban. Mondhatni: biztató előjelek. Ám mégsem merte volna senki a házát tenni a hazaiak győzelmére.

Az ok: a másik térfélen Rinus Michels félelmetes „narancssárga hadserege” sorakozott fel. A Michels által megalkotott totális futball a hetvenes években új polcra emelte a holland labdarúgást. Tulajdonképpen a modern futball alapjait fektették le, mindezt a kortársak akkor még nem tudhatták, csak azt, hogy a hollandok mindenkin átgázolnak technikás, rövid passzos, letámadásra épülő játékukkal. Az Oranjét ráadásul minden idők egyik legjobb játékosa, az akkor kétszeres aranylabdás Johan Cruyff vezette a pályára.

Aki a döntőben is megmutatta, miért nyert meg mindent az Ajax, majd a Barcelona játékosaként. A kezdőkörből indulva cselezte át magát a német védelmen, és csak szabálytalanul tudták megállítani a tizenhatoson belül. Tizenegyes, gól, és még két perc sem telt el a mérkőzésből. Nem túl jó kezdés, német szempontból.

Végül mégis Beckenbauer emelte magasba a vb-trófeát. Az történt ugyanis, hogy a németek a hollandok ellen fordították saját fegyverüket. Feltolták védekezésüket, agresszívan letámadták a németalföldieket, és még az első játékrészben fordítottak. Utána már hiába rohamoztak Cruyffék, ’54 után ismét vb-t nyert Németország, a holland fenomén pedig év végén harmadik aranylabdájával vigasztalódhatott.

1978, Argentína

Résztvevők száma: 16 csapat

Győztes: Argentína

Döntő, 1978. 06. 25.

Argentína–Hollandia 3–1 (1–0, 1–1, 2–1)

Buenos Aires, 71 483 néző, vezette: Gonella (olasz)

Argentína: Fillol – Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini – Ardiles (Larrosa, 65.), Gallego, Kempes – Bertoni, Luque, Ortiz (Houseman, 75.)

Hollandia: Jongbloed – Brandts, Krol, Jansen (Suurbier, 73.), Poortvliet – Neeskens, Haan, W. van de Kerkhof – R. van de Kerkhof, Rep (Nanninga, 59.), Rensenbrink

Gólszerzők: Kempes (39., 105.), Bertoni (115.), illetve Nanninga (84.)

Bronzérmes: Brazília

Gólkirály: Mario Kempes (argentin) 6 gól

Finoman szólva nem szerencsés, ha a puccs révén hatalomra jutók a fociválogatottat használják saját céljaikra. Mégis ez történt 1978-ban, amikor a két évvel korábban az ország irányítását megkaparintó argentin katonai junta hangulatkeltésre használta az Albicelestét. Emiatt több ország is visszalépését fontolgatta a tornától. A legnagyobb hiányzó Johan Cruyff volt, aki a vb előtt váratlanul lemondta a válogatottságot.

Ott volt viszont Magyarország. Miután – meglepetésre – 1970-ben, és 1974-ben sem jutott ki a válogatott, tizenkét év után ismét a legjobbakkal mérkőzhetett. Méghozzá szó szerint, mivel a magyarokat az argentinok, olaszok és franciák mellé sorsolták. Nem is sikerült továbbjutni a csoportkörből, három vereséggel búcsúztak Baróti Lajos legényei. A történethez tartozik, hogy az első meccsen az argentinok – bírói asszisztálás mellett – szétrúgták a magyarokat, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást viszont kiállították. „Nyíl” és „Törő” eltiltást kapott a meccs után, Baróti magyarázkodni kényszerült, a továbbjutás elúszott.

Ezen a vb-n egyébként is szinte mindent szabadott a házigazdáknak, akik a kedvező játékvezetői ítéletek mellett egy erősen bundagyanús meccsnek is köszönhetően jutottak döntőbe. A második csoportkörben Brazília 3–0-ra verte Perut, így Argentínának legalább négy góllal kellett volna megverni a hegyvidéki országot. Végül 6–0-ra nyertek, így a veretlen, a vb-n mindössze két gólt kapó brazilok helyett ők döntőzhettek. Ahová Cruyff nélkül is eljutottak ismét a hollandok, és ezúttal is másodikak lettek. A hetvenezer tomboló hazai drukker előtt játszó argentinok jobban akarták a győzelmet, és révbe is ért a Luis Menotti szövetségi kapitány dirigálta csapat.

És ha már Menotti: a mester sokat töprengett a vb előtt, behívja-e a keretbe az Argentinos Juniors 17 éves üdvöskéjét, akitől szabályosan már akkor sem nagyon lehetett elvenni a labdát. Bizonyos Diego Maradonáról volt szó, akit a kapitány végül túl fiatalnak ítélt, és nem nevezte a vb-re. Ha tudta volna, ’82-ben, pláne ’86-ban mit művel majd a pályán, talán másként dönt.

1982, Spanyolország

Résztvevők száma: 24

Győztes: Olaszország

Döntő, 1982. 07. 11.

Olaszország–NSZK 3–1 (0–0)

Madrid, 90 000 néző, vezette: Coelho (brazil)

Olaszország: Zoff – Bergomi, Gentile, Scirea, Collovati, Cabrini – Conti, Oriali, Tardelli – Rossi, Graziani (Altobelli, 8.; Causio, 88.)

NSZK: Schumacher – Kaltz, K.H. Förster, Stielike, B. Förster, Briegel – Dremmler (Hrubesch, 63.), Breitner - Rummenigge (H. Müller, 75.), Fischer, Littbarski

Gólszerzők: Rossi (57.), Tardelli (69.), Altobelli (81.), illetve Breitner (83.)

Bronzérmes: Lengyelország

Gólkirály: Paolo Rossi (olasz) 6 gól

Estek-keltek a magyar játékosok 1982. június 18-án, Alicantéban, az Argentína elleni csoportmeccsen. Az ellenfél tízese egymaga szétzilálta a Mészöly-csapat védelmét, két gólt szerzett, és végül 4–1-re nyertek. Maradona ezen a világbajnokságon robbant be igazán, a torna után le is igazolta a Barcelona. A magyarok pechére épp ellenük nyújtotta a legjobb teljesítményét. Így Nyilasiék hiába gázolták el 10–1-re Salvadort, a Belgium elleni 1–1-gyel három meccs után búcsúztak.

Ez a vb azonban még nem Maradonáról szólt. A torna legjobbja olyasvalaki lett, aki a világjáték előtti két évben szinte pályára sem lépett. Paolo Rossi 1980-ban belekeveredett egy fogadási csalásba, amiért a honi szövetség eltiltotta, a Perugia gólvágója így az 1980–81-es és a ’81–82-es idényt is fotelből volt kénytelen végignézni. Enzo Bearzot szövetségi kapitány ennek ellenére bizalmat szavazott neki, és meghívta a vb-keretbe.

Eleinte nem tűnt jó döntésnek. Borzalmasan teljesítettek az olaszok a csoportkörben, nyeretlenül, három döntetlennel épphogy túlélték a csoportküzdelmeket. Rossi egy gólt sem szerzett, Kamerun ellen már a félidőben lecserélte Bearzot. Aztán mind az olasz csapat, mind Rossi megtáltosodott. Argentínát kőkemény összecsapáson győzték le 2–1-re, a Brazília elleni, elődöntőbe jutásért zajló csatában pedig Rossi mesterhármasával nyertek 3–2-re. A csatár a négy között a lengyelek ellen is duplázott, és a döntőben is ő köszönt be először az NSZK-nak. Az olaszok a fináléban nyújtották a legjobbjukat, és megnyerték történetük harmadik vb-címét. Rossi az év végén az Aranylabdát is elnyerte – nem rossz, főleg ha azt nézzük, honnét kezdte a szezont…

1986, Mexikó

Résztvevők száma: 24

Győztes: Argentína

Döntő, 1986. 06. 29.

Argentína–NSZK 3–2 (1–0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 114 600 néző, vezette: Filho (brazil)

Argentína: Pumpido – Cu­ciuffo, Brown, Ruggeri – Giusti, Burruchaga (Trob­biani, 90.), Batista, Enrique, Olarticoechea – Maradona, Val­dano

NSZK: Schumacher – Berthold, Eder, Jakobs, K.H. Förster, Briegel – Brehme, Matthäus, Magath (D. Hoeness, 62.) – K. Allofs (Völler, a szünetben), Rummenigge

Gólszerzők: Brown (22.), Valdano (56.), Burruchaga (85.), illetve Rummenigge (74.), Völler (82.)

Bronzérmes: Franciaország

Gólkirály: Gary Lineker (angol) 6 gól

Ma már tudjuk: a labdarúgás történetének leghíresebb gólját kézzel szerezték. De tudjuk azt is, hogy az leginkább szerzője miatt nemesedett azzá, amivé. Diego Maradona angolok ellen bekezelt gólja ugyanis épp az a „tökéletes tökéletlenség”, amely teljessé teszi az argentin zseni 1986-os produkcióját.

Maradona kis túlzással egyedül nyerte meg a világbajnokságot Argentínának. Szerzett öt gólt, kiosztott mellé ugyanennyi gólpasszt, az Anglia elleni negyeddöntőben és a Belgiummal vívott elődöntőben is az ő két-két góljával jutottak tovább. Sosem tudjuk meg, vajon legyőzik-e az angolokat, ha „Isten nem nyújt segédkezet” az argentinok tízesének. Azt viszont tudjuk, hogy az angol játékosok úgy dőltek, mint a kugligolyók Maradona második, hasonlóan legendás góljánál. A futball sötét és fényes oldala, ugyanazon a meccsen, ugyanattól az embertől. Bár a döntőben az NSZK vert helyzetből is visszajött, Argentína 1978 után ismét világbajnok lett.

Volt még egy csapat, amely nagy reményekkel érkezett Mexikóba. A Mezey György vezette magyar válogatott tükörsimán kvalifikálta magát a világbajnokságra, a torna előtt 3–0-ra verte a csapat Brazíliát, és az európai ranglista vezetőjeként utazhatott Közép-Amerikába. Ott viszont jött Irapuato, a szovjetek elleni 6–0-s lebőgés, majd a franciák elleni 3–0-s kudarc és a kiesés. Azóta teljes mondavilág formálódott a mexikói leszereplésről. Elhibázott felkészülés? Magaslat? Tészta-ügy? Bunda? Máig rejtély, mi vezetett a magyar csapat összeomlásához, amellyel hazánk a focivébék színpadát is elhagyta: Magyarország azóta sem jutott ki világbajnokságra.