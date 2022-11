D csoport, 2. forduló:

Tunézia–Ausztrália, 11.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Tunézia: Ájmen Damen – Dylan Bronn, Jasszin Meriah, Montasszar Talbi – Mohamed Drager, Ellyes Skíri, Aissa Laidouni, Alí Abdi – Szeifeddin Dzsaziri, Isszam Dzsebali, Jusszef Mszakni

Ausztrália: Mathew Ryan – Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich – Aaron Mooy - Mathew Leckie, Jackson Irvine, Riley McGree, Craig Goodwin – Mitchell Duke

Ellentétes előjellel készülhettek a D csoport második fordulójának első, szombati találkozójára a felek. Ausztrália nem fejtett ki nagy ellenállást első meccsé, Franciaország ellen, sima, 4–1-es vereséget szenvedtek. Aissa Laidouni és társai ellenben nagyot hajtottak Dánia ellen. És bár a Ferencváros középpályára, és társai alaposan elfáradtak a második félidőben, leginkább küzdőszellemüknek köszönhetően megérdemelten szereztek pontot az esélyesebbnek vélt európai gárda ellen.

Mivel sérültek egyik oldalon sem nehezítik a szakvezetés dolgát, mindkét csapat legerősebb összeállításában léphet pályára. Ez inkább Tunéziának kedvez, hiszen játékosállománya erősebb az óceániai államénál. Laidouniéknak ezzel együtt is fel van adva a lecke. Az első mérkőzésen bizonyították, védekezni nagyon tudnak, akár erősebb ellenféllel szemben is. Ám most azt kell megmutatniuk, hogy elbírják az esélyesség terhét, és kapu elé képesek szorítani a papíron gyengébb ellenfelet.

Ausztrália vereség esetén kiesik a vb-ről, míg Tunéziának a győzelem sem jelent biztos továbbjutást a nyolcaddöntőbe.

Korábbi mérkőzések: Dánia–Tunézia 0–0, Franciaország–Ausztrália 4–1

A csoport állása a mérkőzés előtt: 1. Franciaország 3 pont, 2. Tunézia 1, 3. Dánia 1, 4. Ausztrália 0