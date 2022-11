Nem kell tovább várnia a futballrajongóknak: a holnapi Katar–Ecuador mérkőzéssel megkezdődik a közel egy hónapig tartó fociünnep. Ám hogy a december 18-ai döntő után ki örül majd, azt a 32 résztvevő csapatnak kell majd eldöntenie.

A legnagyobb fogadóirodáknál az ötszörös bajnok Brazília a favorit, a második helyre Argentínát rangsorolják, utánuk sorban jönnek az európai nagy csapatok: Franciaország, Anglia, Németország és Spanyolország.

Való igaz, volna mit törlesztenie Európával szemben Dél-Amerikának. Legutóbb húsz éve, 2002-ben nyertek világbajnokságot, a brazilok révén. Azóta eltelt négy vb, 2006-ban az olaszok, 2010-ben a spanyolok, 2014-ben a németek, 2018-ban pedig a franciák diadalmaskodtak, ráadásul döntőbe is csak egyszer, 2014-ben jutottak latin-amerikaiak.

Nem lesz könnyű dolguk most sem, ha érvényesíteni szeretnék a papírformát. Argentína a C csoportban Mexikóval és Lengyelországgal is meg kell küzdjön a továbbjutásért – a negyedik Szaúd-Arábia legyőzése kötelező Messiéknek, ha tovább szeretnének jutni. Brazília viszont egy könnyű ellenfelet sem kapott. A Seleção Kamerunnal, Svájccal és Szerbiával került egy csoportba – egyiküktől sem lenne meglepetés, ha ott lennének a nyolcaddöntőben –, így nagy szükség lesz Neymar, Vinícius Junior és a többiek góljaira.

Klasszikus értelemben vett „halálcsoportnak” a nyolc közül ezúttal egyik négyes sem nevezhető, de azért így is lesz slágermeccs.

A leginkább várt csoportmérkőzésnek az E csoport Németország–Spanyolország összecsapása ígérkezik. E találkozó már csak azért is fontos, mert a másik két csoportellenfél, Costa Rica és Japán is okozott már meglepetést világbajnokságon.

Szintén nehéz lenne megjósolni, ki megy tovább a H csoportból. Portugáliának vélhetően csak a továbbjutás elfogadható, kérdés, mennyire viseli meg a csapatot legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo és klubja, a Manchester United között elmérgesedett viszony. Uruguay a korábbi tornákon rendre jól szerepelt, és noha Luis Suarez és Edinson Cavani is veteránkorú már, Federico Valverdével, Rodrigo Bentancourral, Ma­tías Vecinóval a középpályán most is veszélyesek lehetnek (hogy a Liverpool gólvadászáról, Darwin Nunezről ne is beszéljünk). És ott van még Ghána és Dél-Korea együttese is, amely csapatok egyaránt jutottak már messzire a korábbi tornákon.

Utolsó sanszát próbálja kihasználni a belga „aranygeneráció”. De Bruyne, Courtois, Hazard és társaik négy éve bronzot nyertek, és ez eddig a legjobb eredményük. Bizonyára nem bánnák, ha nem csupán ragadványnevükben lennének aranyból.

Ehhez először is az F csoport első két helyének valamelyikét kellene megkaparintaniuk, ebben Horvátország mellett Marokkó és Kanada állhatja útjukat. A horvát csapatban már nincs ott Ivan Rakitic és Mario Mandzukic, ellenben Luka Modric 37 évesen is világklasszis formát mutat, Perisiccsel, Brozoviccsal az oldalán ezúttal is meglepetést okozhatnak.

Ránézésre nem kaptak megoldhatatlan feladatot a címvédő franciák: az igen erős Dánia mellett Ausztrália és Tunézia vár a kékekre a D csoportban. Csakhogy Didier Deschamps csapata igencsak orrnehézzé vált a vb-re. Elöl Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud és Ousmane Dembélé rohamoznak majd, ám a francia keret valamennyi középpályásának összesen 59 válogatott mérkőzése van. Érzékeltetésként: a vb-ről sérülés miatt lemaradó N’Golo Kanté 53-szor, Paul Pogba 91-szer lépett pályára francia mezben.