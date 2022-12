Zlatko Dalic, a horvát válogatott szövetségi kapitánya a katari labdarúgó-világbajnokságon szombaton szerzett bronzérmüket aranynak érzi, míg a legyőzött marokkóiak szakvezetője, Valid Reragui szerint keserves, de megérdemelt volt a vereségük – írja az MTI.

Dalic a 2-1-re megnyert összecsapás után azt mondta, hogy egy „nehéz meccsen” arattak győzelmet.

„Ez egy bronzérem ugyan, de számunkra aranynak tűnik. A győzelmünket annak az embernek szeretném ajánlani, aki ezt az egészet elindította, Ciro Blazevicnek. Főnök, ha öt vb-érmet is szerzek, akkor is te maradnál az edzők edzője” – utalt a horvátokkal négy éve vb-ezüstérmes Dalic a neves elődre, az 1998-as vb-n harmadik horvát válogatott legendás szövetségi kapitányára.

„Ez egy újabb érem Horvátországnak. Remek dolog, hogy egymást követő két vb-n két érmet szereztünk, óriási elismerés a játékosaimnak.”

A horvátok második, győzelmet érő találatát Miraslav Orsic pazar, kapufáról bepattanó lövéssel szerezte a 42. percben. A 29 éves futballista 2019-ben mutatkozott be a válogatottban, az előző vb-n nem szerepelt. A szélső hangsúlyozta: néhány napnak el kell telnie, hogy képesek legyenek felfogni a győzelmüket.

„Ez volt pályafutásom legfontosabb mérkőzése, amit családomnak és a horvát drukkereknek ajánlok” – mondta.

Luka Modric ahogy a tornán, úgy a bronzmeccsen is a horvát csapat egyik legstabilabb játékosa volt. A 37 éves középpályás nem jelentette ki, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága, arra csupán célzást tett.

„Lehet, hogy ez volt, de most nem tudok mondani semmi biztosat ezzel kapcsolatban” – mondta. Hozzátette: szeretne játszani a válogatottban, a Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjével még tervez, a folytatást pedig majd meglátja.

„Nagyon boldog vagyok, miként egész válogatottbeli karrierem alatt, amely során már a második vb-érmemet szereztem. Szerettem volna megnyerni a vb-trófeát, ez volt a nagy álmom, de sajnos nem jött össze. Ennek ellenére a két vb-éremmel is boldognak érzem magam” – nyilatkozta. Kiemelte: jó lett volna ismét döntőt játszaniuk, most viszont győztes találkozóval zárták a vb-t, és annak az emlékével utazhatnak haza. Hozzátette: azért is fontos számukra az érem, mert mostantól a horvát válogatottról nem lehet olyanokat mondani, hogy az csak egy olyan csapat lenne, amely „húszévente csinál valamit”.

„A legutóbbi és a mostani világbajnokságon elért eredményekkel sikerült feltenni a horvát válogatottat a nagy csapatok térképére” – közölte.

Valid Reragui marokkói szövetségi kapitány a vereség után kiemelte: annak ellenére, hogy játékosai már a mérkőzés előtt is fáradtak voltak, a marokkói csapat az utolsó pillanatig nem adta fel a mérkőzést, amely kimondottan intenzív volt, és így azon elsősorban fizikálisan volt nehéz dolguk.

„A vereség keserves, de megérdemelt. Sok emlékezetes meccset játszottunk, erősebbé váltunk, mint ahogyan ide érkeztünk. A hazánkat egy hónapra egyeségbe kovácsoltuk, mindenkinek örömet szereztünk, biztos vagyok abban, hogy az emberek majd várnak ránk. Boldogok vagyunk, hogy a világ négy legjobb válogatottja közé kerültünk” – nyilatkozta, majd gratulált az ellenfélnek, amely szerinte megérdemelten lett harmadik.

Reragui kiemelte: menetelésükkel megmutatták, hogy afrikai válogatott is képes a legjobb négy közé jutni vb-n. Meggyőződése szerint 15-20 év múlva a kontinensnek már lesz világbajnok csapata is, amennyiben sokat és megfelelően dolgoznak, valamint további tapasztalatot szereznek.

„Az afrikaiak és a marokkóiak célja, hogy egyszer megnyerjük a világbajnokságot. Ez persze még nagyobb terhet és versenykényszert jelent, de Afrika nagyon jó. A marokkói válogatott pedig megmutatta, hogy igenis képesek lehetünk bármire, mert egyáltalán nem vagyunk lemaradva. Ezeken a mérkőzéseken apró részletek döntenek” – nyilatkozta.

Az előző vb-n ezüstérmes Horvátország a hatodik vb-részvétele alkalmával harmadszor végzett dobogón, 1998-ban szintén bronzérmet nyert. Marokkónak meg kellett elégednie azzal, hogy az afrikai csapatok közül elsőként került négy közé.

A katari torna utolsó meccsére vasárnap kerül sor, a döntőben a címvédő Franciaország ellenfele Argentína lesz.