Hazája elé helyezi Messi sikerét a francia válogatott korábbi támadója

Gignac a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon mutatkozott be a francia válogatottban, de tagja volt a 2016-os Eb-döntőig menetelő csapatnak is, ahol ezüstérmet nyert, valamint a 2020-as tokiói olimpián is szerepelt.

Forrás: MTI/EPA Fotós: Friedemann Vogel

A korábbi francia válogatott támadó, André-Pierre Gignac meglepő nyilatkozatot tett a katari labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntője előtt, ugyanis az Eb-ezüstérmes támadó jobban szeretné, ha honfitársai helyett a Lionel Messi vezette argentin csapat nyerné a vb-t – írja az Origo. Vasárnap eldől, hogy Argentína vagy Franciaország szerzi meg története harmadik világbajnoki címét. Mint ahogy az is, hogy Lionel Messi először, vagy Kylian Mbappé másodszor. Utóbbinak négy éve Oroszországban összejött, Messi pedig 2014-ben Brazíliában játszott döntőt, de egy hosszabbításba torkollott drámai meccsen elbukott Németország ellen. Sok argentin szurkoló mellett azonban akad egy francia is, aki szeretné, hogy vasárnap Messi világbajnok legyen. Az Argentína-Hollandia vb-negyeddöntő alatt az egykori francia válogatott csatár, André-Pierre Gignac volt a FOX Sports műsorának szakértője, aki kifejezte rajongását a hétszeres aranylabdás iránt, és elmagyarázta, miért szurkol a dél-amerikai csapatnak. „Az argentinok Messi miatt akarják megnyerni a világbajnokságot. Francia vagyok, de szívesebben látnám, ha Messi emelné fel a vb-trófeát, mert megérdemli, rászolgált erre az egész pályafutása alatt” – mondta Gignac, aki jelenleg a mexikói Tigres csapatában játszik. Gignac a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon mutatkozott be a francia válogatottban, de tagja volt a 2016-os Eb-döntőig menetelő csapatnak is, ahol ezüstérmet nyert, valamint a 2020-as tokiói olimpián is szerepelt.

