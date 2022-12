Vasárnap 16 órakor Loszaílban a Franciaország-Argentína döntővel fejeződik be a 22. labdarúgó-világbajnokság. Minden idők legkorruptabb vb-je, minden idők legbotrányosabb bírói küldései és egy nagyon gyenge futballt hozó torna kerülhet zárójelbe, ha a döntő színvonala méltó lesz a résztvevő felekhez – írja az Origo. Egy biztos, aki ezt a meccset a helyszínen láthatja, részese lesz a futball- és sporttörténelemnek.

Az Európában élő embereknek nehéz felfogni mindazt, ami ezekben az órákban Argentínában történik. Mert bár a brazilok büszkén állítják magukról, hogy a futball náluk vallás, ne legyen kétségünk felőle, hogy Argentínában is az. Amúgy is, a brazilok megint kiestek a negyeddöntőben, mert újfent nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, amikor egy jól megszervezett és taktikailag fegyelmezett válogatott szétzúzza a Jogo Bonitót.

Sírógörcs kerülgeti a világot és Brazíliát

Brazília 2002 óta nem nyert világbajnoki címet. Argentína? 1986 óta. Akkor, a mexikóvárosi döntőben az NSZK-t múlták felül egy zseniális meccsen, ahol szerencsétlen nyugatnémetek azt hitték, hogy elég figyelni Maradonára. A döntő három argentin gólja közül az Isteni Diego egyet sem lőtt (a beteg Pasarella helyén játszó Brown, aztán Valdano és Burruchaga szerezték a dél-amerikai csapat góljait), ellenben tényleg jól fogták őt a németek. 2-2 után azonban, hacsak egy másodpercre, de elfeledkeztek róla, ő indította zseniálisan Burruchagát, a többi meg már történelem. Erre a vb-győzelemre kisebb árnyékot vetett Maradona kézzel ütött gólja az Anglia elleni negyeddöntőben (ki tudja, mi lett volna ott a vége, ha ez nem így történik), de még mindig nem volt annyira hosszú az árnyék, mint 1978-ban, amikor az argentinok a Videla tábornok terrorja alatt nyögő országban, a maguknak rendezett kirakat-világbajnokságon lettek a futball történelme során először aranyérmesek a világbajnokságon.

2022-ben, Katarban harmadszor is azok lehetnek. Árnyékot az eddigi szereplésre legfeljebb a Szaúd-Arábiától elszenvedett 2-1-es vereség vethet, de e tekintetben a franciák sem állnak jobban, mert ők meg Tunéziának dobták oda az utolsó csoportkörös meccset, amikor nekik már minden mindegy volt.

Vasárnap délután, közép-európai idő szerint 16 órakor, katari idő szerint 18 órakor, argentin időszámítás szerint déli 12 órakor azért ülnek le százmilliók a tévék elé, hogy lássák a katarzist, a nagy álom beteljesedését, az ötödik vébéjén az utolsó vb-meccset játszó Lionel Messi világbajnoki címének megszületését.

Argentínában a vasárnap déli harangszó adja meg a jelet, Dohában meg a lengyel játékvezető. Legkorábban 110 perc múlva, rosszabb esetben kicsit később, de ki fog derülni, hogyan végződik ez a történet.

Szegény franciák

A helyiek által csak teveinfluenzának nevezett vírus sorra döntötte le a kékek játékosait, akik amúgy a vb-címvédői, de a hősi ének (akarom mondani a beéneklés) Messi miatt nem róluk szól. Holott Mbappé 23 évesen kétszeres világbajnok lehet, ami ebben a kissé elkorcsosult és megváltozott, a támadófocit szinte elfelejtő játékban a maga nemében óriási sztori lehetne.

Ám sokan úgy vannak vele, hogy Mbappé még csak 23 éves, neki legalább három világbajnokság benne van az életében, lehet ő máskor is kétszeres. De Lionel Messi most vagy soha.

Mbappé-pólót még lehetett a döntő előtti napon kapni Katarban, de a Messi-felirattal gyártott felsők mind egy szálig elfogytak. Kincs, ami nincs - idézhetném Bud Spencer és Terence Hill örökbecsű klasszikusának magyar címét, miközben szombaton délután a bronzmeccset megrendező Khalifa Stadionnál kétféle táblát emelgető embert lehetett látni. Az egyik csoport (ők voltak többen) jegyet szerettek volna a vasárnapi döntőre, a többiek csak egy Messi-trikó után sóvárogtak. Felfoghatatlan az a kultusz, ami a világ jelenlegi legjobb labdarúgóját itt körbeveszi és felfoghatatlan, hogy vasárnap élete utolsó vb-meccsét játssza le Loszaílban.

Messi nélkül is van élet

„Most mit sírtok ott, Messi nélkül is van élet és lesz focivébé, legközelebb 2026-ban.” – Van és lesz, de a lesz már nem lesz ugyanolyan, mint a 2006-os, a 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es volt. Már csak azért sem, mert se égen, se földön nincs a világ labdarúgásában egy Messihez hasonló karakter. A portugál Cristiano Ronaldo még nem akarja abbahagyni, de pont ezen a vb-n láttuk, mennyire nincs egy súlycsoportban ő és Messi - bármennyire is szeretné a világ Ronaldónak drukkoló fele ezt elhitetni.

A sportág amúgy is súlyos identitásválságban van, amit persze a „data futball” szerelmesei azonnal és ordítva cáfolnak; dehogy is, azért lett ennyire nézhetetlen ez a vb, mert a csapatok nem mernek játszani, mert előtte bebiflázták az ellenfelek xG-mutatóit és különben is, Opta Joe megmondta, merre hány a méter.

Már-már hajlamosak lennénk elhinni, hogy mindez igaz, amikor jön Messi, magasról tesz Joe-ra és apjára, Optára, az xG-mutatókra, a 100 millió eurós horvát csodahátvédre, Joško Gvardiolra, és úgy megforgatja, mint anno a Moszkva téren a hentes a sült kolbászt a rotyogó zsírban.

A mindenféle statisztikákkal megtámasztott Joško Gvardiol dől jobbra, dől balra, a Messi-féle firka skarlát betűként virít a homlokán, hogy aztán egy tökéletes passz után a zseni kiszolgálja a társat, s egy pillanattal később boldogan boruljon a 11 játékos egymás nyakába, egy egész ország meg hasonlóan ott lent, délen, de még azok is, akik azt mondják, hogy Messi nélkül is van élet.

Nincs. Ilyet mástól nem láttunk ezen a világbajnokságon. És - ezt kimondani is borzalmas - a sportág csúcseseményén most látjuk őt utoljára focizni. Becsüljük meg ezt a pillanatot, tegyük el majd jól az emlékezetünkben - bármi is lesz a végeredmény. Mert Lionel Messi utolsó vb-meccsét követően a sportág is meghal egy kicsit.

Teveinfluenza sújtotta franciák

Alig 36 órával a döntő megkezdése előtt nagy bajban volt a francia csapat. A helyiek által csak teveinfluenzának nevezett vírus alaposan megtámadta a világbajnoki címvédőt,

amelynek öt játékosa is ágynak esett. Ráadásul ezeket a focistákat teljesen izolálni kellett, azaz karantént alakítottak ki a francia csapat szálláshelyén.

Legutóbb Raphaël Varane és Ibrahima Konaté dőlt ki a sorból, nem is tudtak együtt edzeni a csapattal. A csütörtöki tréningről Kingsley Coman is hiányzott, ő korábban lázas volt. A három játékos mellett Aurélien Tchouaméni és Theo Hernández szereplése is kérdéses a vasárnapi fináléban. Az elődöntőben Dayot Upamecano és Adrien Rabiot is hiányzott betegség miatt, rájuk vasárnap valószínűleg már számíthat a szövetségi kapitány.

A franciák amúgy felháborítónak tartják a Katarban ész nélkül üzemeltetett légkondiciónáló berendezéseket, s több nyilatkozatukban is azt hangsúlyozták, hogy ez is terjesztheti a vírust. Ennek ellenére Didier Deschamps szövetségi kapitány szombati nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a vb-döntőre igyekeznek a lehető legerősebb összeállításban pályára lépni.

A francia sportújságírók igyekeznek mindenkit megszólaltatni a döntő előtt. A 2002-es brazil világbajnok csapat tagja, Ronaldinho azt mondta, számára lenyűgöző a kékek játéka és nagyon erős csapatnak tartja a franciákat. A gallok szövetségi kapitányát, Didier Deschampsot egy angol lordhoz hasonlította.Azt mondta, a franciáknál olyan erős a csapatkohézió, hogy az elég lehet a világbajnoki aranyérem megszerezéséhez.

Ronaldinho természetesen Messiről is beszélt:

„Egészen elképesztő, amit 35 évesen csinál ezen a világbajnokságon, bár ha ránézek, az jut az eszembe, hogy akár 50 éves korában is tudna játszani. Az ő képességei egészen egyedülállóak, a mezőnyben senki sem rendelkezik olyan tudással, mint amivel ő.”

A brazilok legendás játékosa Mbappéról is szólt néhány szót:

„Imádom őt nézni, ahogy játszik és még mindig nagyon fiatal, mindössze 23 éves. Rajta és persze Messin is múlik, hogy milyen döntő előtt állunk. Ha az elején esik egy gól, az jót tenne a mérkőzésnek. Nagyon remélem, hogy ez a finálé nem kizárólag a zárt és szoros védekezés miatt marad emlékezetes.”

Egy nagyon furcsa francia nyilatkozatra is rábukkanhattunk: André-Pierre Christian Gignac azt szeretné, ha Messi világbajnokként jönne le a pályáról. Azt mondta:

„Francia vagyok, de szeretném, ha Messi emelné magasba a Világkupát. Messi az egész pályafutását tekintve megérdemelné az aranyérmet.”

Magabiztos argentinok

Az argentin labdarúgó-válogatott tagjai - ahhoz képest, hogy 1986 óta nem nyertek vb-t - nagyon magabiztosan nyilatkoztak. Már-már túlságosan magabiztosan. Az argentin csapat kapusa Emiliano Martinez a következőket mondta:

„Mi nagyon szeretjük azt, amikor az ellenfelet kikiáltják favoritnak, márpedig most úgy érezzük, hogy franciákat tartja mindenki esélyesnek. Mi nem tartjuk magunkat alacsonyabb rendűnek senkinél - a francia csapattól sem félünk.”

Dohában egészen elképesztő hangulat uralkodott már szombaton este. Az argentin szurkolók a város ikonikus helyén, a régi piactéren gyűltek össze, s a hatalmas tömeg Messi, valamint a szövetségi kapitány, Lionel Scaloni nevét skandálta. A vasárnapi döntőben a Loszaíl Stadionban 60 ezer argentin drukker megjelenésére számítanak, de ebből a 60 ezer szurkolóból nagyon sokan olyan helyi arabok lesznek, akik Messi miatt öltöznek be az argentinok kék-fehér mezébe. Souq Waqifban (ez a régi piactér neve) két zászlót is lobogtattak.

Az egyiken Maradona arcképe volt látható, a másikon Messié, akinek a hollandok elleni meccs utáni mondása („Mit nézel te hülye?”) került fel a lobogóra. Az öszes argentin drukker egyetértett abban, hogy a dél-amerikai csapatnak amolyan "most vagy soha" esélye van arra, hogy megnyerje a világbajnokságot.