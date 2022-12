Ronaldo helyére Goncalo Ramos került be, a 21 éves támadó pedig mesterhármassal hálálta meg Fernando Santos bizalmát. Azonban nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is bizonyítottak, ugyanis Pepe 39 évesen és 283 naposan talált be Yann Sommer kapujába, ezzel pedig a világbajnokságok történetének legidősebb gólszerzőjévé vált az egyenes kieséses szakaszban. Az említettek mellett Raphael Guerreiro és Rafael Leao is megzörgette a svájci hálót. A találkozó így 6–1-es portugál sikerrel zárult, szombaton Marokkó ellenfelei lesznek az ibériaiak.

Kedden befejeződtek a 2022-es katari világbajnokság nyolcaddöntői, ezzel pedig kialakult a legjobb nyolc csapat mezőnye is. A futball szerelmeseinek péntekig kell várniuk az újabb meccsre, 16 órától Brazília lép pályára Horvátország ellen, majd 20 órától Messiék Hollandiával csapnak össze. Szombaton a már említett Marokkó–Portugália összecsapás vár a nézőkre, este pedig a negyeddöntők legnagyobb rangadója, az Anglia–Franciaország zárja a sort.