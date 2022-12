Meglepetésekből nem volt hiány a 2022-es katari világbajnokság negyeddöntőiben, ahol elsőként a horvátok kiejtették a torna legnagyobb esélyeseként számon tartott Brazíliát pénteken. Szombaton pedig Marokkó ütötte ki Portugáliát, így Cristiano Ronaldo valószínűleg vb-cím nélkül fejezi be pályafutását.

Péntek délután ugyan Neymar beállította Pelé válogatott-gólrekordját, ám tizenegyesekkel mégis Horvátország jutott tovább. Az esti összecsapáson Hollandia kétgólos hátrányból állt fel a rendes játéidő 100. percében, azonban itt is büntetők döntöttek a továbbjutóról, Emiliano Martínez két próbálkozást is hárított, így nyolc év után ismét ott van Argentína a legjobb négy között.

Szombaton Marokkó egy kapushibának köszönhetően még az első félidőben megszerezte a vezetést, ez az egy gól pedig elég volt a győzelemhez is. A negyeddöntők legnagyobb rangadóján Anglia továbbjutási esélye Harry Kane lábában maradtak, ugyanis a Tottenham támadója a 84. percben tizenegyest rontott, így 2–1-el Franciaország került be az elődöntőbe.

Összejöhet a 2018-as vb fináléjának visszavágója idén is, hiszen Horvátország és Franciaország is ott van a legjobb négy között. Zlatko Dalic együttesének előbb Argentínán kell túlverekednie magát, viszont a dél-amerikaiak extramotiváltak lehetnek, már csak amiatt is, hiszen kapitányuk, Lionel Messi utolsó lehetősége lehet az idei torna, hogy elhódítsa a vb-serleget, az ötszörös aranylabdásnak pedig már csak ez az egy trófea hiányzik a gyűjteményéből.

Az eddig tapasztaltak alapján könnyen gondolhatjuk, hogy ez a párharc is majd csak büntetőkkel dől majd el, viszont valószínűleg rövidebbre zárnák a csapatok a mérkőzést, hogy a döntőre is maradjon még szufla. A másik ágon, az a Marokkó csap össze Franciaországgal, amely első afrikai országként jutott be az elődöntőbe a világbajnokságok történetében. Valid Regraui csapatának védelmét nagyon nehéz feltörni, ezzel már Spanyolország és Portugália baja is meggyűlt, viszont ha van egy olyan válogatott amely képes lehet feltörni ezt a védekezést, az Franciaország. Didier Dechamps tanítványainak minden esélye megvan arra, hogy 80 év után ismét címvédés legyen a vb-n, amelyre legutóbb 1962-ben a brazil válogatott volt képes.

Az elődöntők programja:

Kedd: Argentína–Horvátország, 20.00,

Szerda: Franciaország–Marokkó, 20.00 (Tv: M4 Sport)