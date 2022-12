Nyolcaddöntő:

Japán–Horvátország, 16.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Japán: Gonda Suicsi – Tomijaszu Takehiro, Tanigucsi Sogi, Josida Maja – Ito Junya - Morita Hidemasza, Tanaka Ao, Nagatomo Juto – Doan Ricu, Maeda Dajzen, Kamada Dajcsi

Horvátország: Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa – Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric – Andrej Kramaric, Marko Livaja, Ivan Perisic

Jól alakult az elmúlt húsz év a japán futball szempontjából: 2002-ben, 2010-ben és és 2018-ban is továbbjutott az ország válogatottja az aktuális világbajnokság csoportköréből. Csakhogy ez eddig a végállomást is jelentette minden esetben a japánoknak, ugyanis a 16 közül egyszer sem sikerült a nyolc közé kerülniük.

Hadszime Morijaszu csapatának most sem könnyítette meg a dolgát az élet. Bár a japánok két egészen szenzációs bravúrt is felmutattak már Katarban – Németországot és Spanyolországot is két vállra fektették –, most ismét egy nehéz ellenfél vár rájuk: az Oroszországban négy éve másodikként végző Horvátország.

A horvátok eddig veretlenek a tornán, igaz, különösebb extrát sem láthattunk tőlük. Marokkó ellen egy lapos 0–0-val kezdtek, majd Kanada ellen bemutatták, hogy azért csak-csak számolni kell velük Katarban is (4–1). A Belgium elleni újabb gólnélküli döntetlen tulajdonképpen rendben is volna, de azért az eredmények jól mutatja a horvátok idei legnagyobb hiányosságát, hiszen két meccsen is érintetlenül hagyták ellenfelük hálóját Modricsék. Amikor legutóbb győztek a horvátok Japán ellen, 1998-ban, egy bizonyos Davor Suker lőtte a mérkőzés egyetlen gólját. Nos, egy hasonló kvalitású befejezőcsatár most is elkélne Zlatko Dalic gárdájában.

Azt mindenesetre a horvátok szövetségi kapitánya is eszébe véste, nem szabad lebecsülni a japán együttest. – Kemény meccsre számítok. Amikor Spanyolország megszerezte ellenük a vezetést, azt gondoltam, végük, de nem adták fel, megérdemelten nyertek – fogalmazott a mérkőzést előtti sajtótájékoztatón a horvátok trénere.