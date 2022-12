Negyeddöntő

Horvátország–Brazília, 16.00 (tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Horvátország: Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa – Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric – Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perisic

Brazília: Alisson Becker - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Lucas Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr. - Richarlison

Érdekesen hangzik, hogy az előző világbajnokság ezüstérmese az esélytelenebb a péntek délutáni vb-negyeddöntőben. Pedig most ez a helyzet, Zlatko Dalic együttese 2018-ban bravúrral menetelt el a döntőig, ahol végül Franciaország nyert 4–2-re. A horvátok nagy tornákon a legutolsó nyolc kieséses meccséből hét is legalább hosszabbítással végződött – az egy kivétel a már említett finálé volt – ráadásul abból négyszer tizenegyesekkel dőlt el a továbbjutás. Ebből kiindulva a péntek délutáni negyeddöntőnél is minden esély megvan, hogy hosszabbításba torkollik a mérkőzés, ám a brazil válogatott valószínűleg rövidebbre zárná a találkozót.

A brazilok ifjú csillaga, Vinícius Júnior mérkőzés előtti nyilatkozatában elmondta, hogy nehéz meccsre számít a horvátok ellen, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy nyomás alá helyezzék ellenfelüket, és minél több gólt szerezzenek, mint ahogy azt tették Dél-Koreával is. A sajtótájékoztatón megkérdezték Viníciust a klubbéli csapattársáról, Modricról is, aki most az ellenfél csapatában játszik.

– Ő egy remek játékos, nagyon sokat tanított nekem a pályán és azon kívül is. Mindig igyekszik támogatni a fiatal játékosokat, egy nagyszerű ember. Különleges élmény lesz ellene játszani, és egyben nagyon nehéz, de én szeretek a legjobbak ellen pályára lépni. Nem lesz egyszerű megállítani őt, de ezt a feladatot meghagyom Casemirónak, mert ő sokkal jobb nálam ebben, és szintén jól ismeri Modricot.

Brazília minden gólja után közös tánccal ünnepelt – a harmadik találatnál még a szövetségi kapitány, Tite is beszállt a közös táncba –, amiért sok kritikát kaptak a brazilok a semleges szurkolóktól, ám a 22 éves támadó megindokolta ennek okát.

– A futballban a legfontosabb dolog a gól, mindig igyekszem megmutatni a boldogságomat az embereknek akkor, ha betalálok. Engem is és a szurkolókat is boldoggá tesz a tánc – fejezte be gondolatait Vinícius Júnior.