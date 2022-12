Nyolcaddöntő:

Brazília–Koreai Köztársaság, 20.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Brazília: Alisson – Militao, Marquinhos, Silva, Danilo – Paqueta, Casemiro, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinicius

Koreai Köztársaság: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu – Hvang In Bom, Csong Vu Jong – Hvang Hi Csan, Li Kang In, Szon Hung Min – Cso Kue Szung

A Szerbia elleni mérkőzés óta találgatja a futballvilág, mikor tér vissza a pályára a brazilok játékmestere. Neymar még a szerbek elleni csoportmérkőzésen szenvedett bokasérülést, és bár saját lábán hagyta el a játékteret, a következő, Svájc elleni találkozón már nem játszott. A választ Tite, a brazil csapat szövetségi kapitánya adta meg a találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

– Ha jól lesz, játszani fog – jelentette ki, miután a játékos részt vett a brazilok mérkőzés előtti edzésén.

A dél-amerikai csapatnak Neymar nélkül is jó esélyei vannak Dél-Korea ellen. Eddigi hét összecsapásukból hatot nyertek, igaz, ezek barátságos találkozók voltak. A tornán eddig mutatott játék alapján is brazil fölény várható a hétfői összecsapáson. Bár az brazil részről további tanakodásra ad okot, hogy Alex Telles mellé Gabriel Jesús is kidőlt, Danilo viszont Neymarhoz hasonlóan újra edzésbe állt, így nem kizárt, hogy visszatér a védelem szélére. Másik oldalon nem nehezíti sérülés Paolo Bento szövetségi kapitány dolgát, így a koreaiak a lehető legerősebb csapatukat küldhetik pályára.