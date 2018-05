Eurázsiai jegybanki hálózathoz csatlakozott az MNB

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke hétfőn írta alá a csatlakozási dokumentumot a Central Bank Governors’ Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries elnevezésű szervezethez.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csatlakozott az eurázsiai jegybanki hálózathoz az MNB keleti és déli nyitásának keretében – közölte a jegybank. A közlemény szerint Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke hétfőn írta alá a csatlakozási dokumentumot a Central Bank Governors' Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries elnevezésű szervezethez, annak törökországi ülésén, Bodrumban. Az 1998-ban létrejött Central Bank Governors' Club elsődleges célja a jegybankok közötti tapasztalatcsere élénkítése és az együttműködés mélyítése a féléves gyakorisággal szervezett találkozókon. A kezdeményezést vezető török jegybank mellett a szervezet tagja a kínai és izraeli jegybank, valamint több V4 tagállam is: Lengyelország, Csehország, valamint Szlovénia központi bankja és a horvát jegybank. A keleti és a déli nyitás keretében, törökországi látogatásán Matolcsy György egyetértési megállapodást írt alá Murat Cetinkayaval, a török jegybank elnökével, amelynek révén szorosabb együttműködés jön létre az MNB és a török jegybank között az információ-áramlás és a tudásmegosztás terén – írta az MNB.