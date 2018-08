A gasztronómiai forradalom elérte a benzinkutakat is

Nyolc-tíz éven belül nagyobb bevételt hozhatnak a töltőállomásoknak a benzinkúti üzletek, mint az üzemanyag-értékesítés. Az előbbi szegmens évente két-három százalékkal növeli részarányát a teljes forgalomban.

Ahogy a repülőterek számára is egyre fontosabb a légi forgalomból származó jövedelmek mellett a kereskedelmi bevételek növelése, úgy a töltőállomások esetében az üzemanyag-fejlesztés mellett fokozottan előtérbe kerül a benzinkúti üzletek átalakítása, megreformálása – írja a Világgazdaság. Iparági tapasztalatok szerint a magyar piacon

évente akár 2-3 százalékponttal is növekedhet a nem üzemanyagtermékek aránya a teljes forgalomban,

a bolti vásárlásokon belül pedig egyre nagyobb a jelentőségük a meleg italoknak és a szendvicseknek.

Ehhez a trendhez igazodva 2015 óta számos töltőállomását bővítette úgynevezett Fresh Cornerrel a Mol, ahol kávékülönlegességek, friss szendvicsek és péksütemények várják a látogatókat, de a vállalat arra törekszik, hogy a termékkínálat a napi bevásárlást is lehetővé tegye a hét minden napján. A Mol 2030-ig szóló stratégiájának lényeges eleme, hogy továbbfejlesztenék a kiskereskedelmi hálózatot. Eszerint még az idén 700 értékesítési pontra terjesztenék ki a régióban a Fresh Corner-koncepciót. A tervek szerint 2021-re a fogyasztási cikkekből és szolgáltatásokból 450-500 millió dolláros EBITDA-t, azaz kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt érnének el, 2030-ra pedig az üzletág felfutásával meghaladnák a csoportszintű EBITDA 20 százalékát.

Az OMV is lépett, márciustól 64 töltőállomáson kínál különleges, magyaros alapanyagokból készült szendvicseket, melyeket a Michelin-csillagos Costes étterem séfje, Palágyi Eszter állít össze. A benzinkúthálózat gasztronómiai nagyköveteként negyedévente jelentkezik egy-egy kollekcióval. Az OMV álláspontja szerint a töltőállomások közötti versenyben egyre magasabb szintű vásárlói igényekkel lehet találkozni, amit nemcsak a prémium-üzemanyagok rekordszintű forgalma jelez, hanem az is, hogy a csúcsgasztronómia is megjelenik ebben a szegmensben. A hálózatban ugyanakkor kedveltek a helyben készített, hagyományos szendvicsek is.

Egy keddi sajtóeseményen a Shell is bemutatta koncepcióját: a deli by Shell márkát az üzemanyag-forgalmazó Fördős Zével, a Star Kitchen házigazdájával és a Khell-Fooddal együttműködve vezette be. Ennek keretében új ételkínálatot hozott létre, az eltérő vásárlói igényekhez igazodva pedig megújította a boltjait. A választékban megtalálhatók a helyben készült hideg és meleg fogások, például a paninik, hot dogok, pizzák és előrecsomagolt szendvicsek is. Bujdosó Andrea, a Shell Hungary értékesítési igazgatója előrebocsátotta:

a tervek szerint 2025-re a kiskereskedelmi üzletág jövedelme felét nem üzemanyagtermékek értékesítéséből érhetik majd el.

Tavaly és idén eddig 25 töltőállomást alakítottunk át az új formátumoknak megfelelően, az év hátralévő részében további 27-et szintén megújítunk – mondta a Világgazdaságnak Gyúrós Péter, a Shell kelet-közép-európai shopüzletágának vezetője. Céljuk, hogy hálózatukban – országszerte 190 benzinkúton – 2020-ra szinte az összes magyarországi shop az új koncepció szerint várja a vásárlókat. Kiemelte, hogy egy új formátumú benzinkút potenciálisan 10 százalékponttal nagyobb értékesítést érhet el, például egy évi 4-5 százalékos pluszforgalmat generálni tudó állomáshoz képest egy új egység akár 14-15 százalékos növekményt is hozhat.

