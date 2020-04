A magyar termékek vásárlását ösztönző mozgalom indul

Az itthon előállított termékek vásárlására, a hazai szolgáltatások igénybevételére ösztönöz új kampányával a Magyar Termék Nonprofit Kft. A „Vedd a hazait! Védd a hazait!” akcióhoz bárki csatlakozhat, ezzel segítve a járvány okozta gazdasági nehézségek mielőbbi leküzdését, a magyar munkahelyek megőrzését.

A koronavírus-járvány nemcsak az egészségünket veszélyezteti, hanem sokunk munkáját, munkahelyét is – hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Termék Nonprofit Kft., amely azért indított kampányt a veszélyhelyzet idején, hogy ezzel is rámutasson, mennyire fontos most egymás segítése a hazai termékek vásárlása által.

A Magyar Termék védjegyeket több mint 160 cég csaknem 4000 áruja és szolgáltatása használja, de most nemcsak az ő csatlakozásukra számítanak – derül ki a közleményből, amelyben mindenkit arra kérnek, segítsen népszerűsíteni mozgalmukat.

„Bárkinek lehetősége van segíteni a másikon, hiszen minden egyes vásárlási döntéssel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy közösségünk tagjai megőrizhessék a munkahelyüket”

– hangsúlyozza Benedek Eszter, a Magyar Termék védjegyrendszert működtető nonprofit társaság ügyvezetője, aki arra kér mindenkit, közösségi oldalán állítsa be a #veddahazait képkeretet és ossza meg a kezdeményezést népszerűsítő posztot.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. és védjegyhasználói egyúttal jótékonysági kezdeményezést is indítanak: a Hazai Pakk elnevezésű akció részeként csomagokat állítanak össze, amelyeket a Magyar Szervátültetettek Szövetségén keresztül juttatnak el a rászorulókhoz – áll a közleményben.