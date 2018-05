A tíz legjobb befektetési célpont között van hazánk

Magyarország lett a kelet-európai és közép-ázsiai régió legvonzóbb befektetési célországa, valamint az egy főre jutó befektetési volumenben is az első helyen végzett.

Újabb nemzetközi elismerésben részesült hazánk, ezúttal a befektetési környezetet, illetve a befektetéseket ösztönző ügynökséget méltatta egy amerikai szaklap ranglistája, az amerikai Conway működőtőke-befektetési tanácsadó vállalat szaklapja, az amerikai Site Selection magazin – írja csütörtöki számában a magyaridok.hu.

Az évente publikált Global Best To Invest felmérés hátterét a Conway tanácsadó cég külföldi befektetésekre vonatkozó saját adatbázisa adja, valamint figyelembe veszi egyes nemzetközi versenyképességi ragsorok alakulását is. A beruházások esetében azon projekteket számítja be, amelyek legalább egymillió dolláros működőtőkét jelentenek, 20 munkahelyet teremtenek vagy 1900 négyzetméter új működési területet igényelnek.

A fenti komplex szempontrendszer alapján Magyarország lett a kelet-európai és közép-ázsiai régió legvonzóbb befektetési célországa, valamint az egy főre jutó befektetési volumenben is hazánk végzett az első helyen – számol be közleményében a HIPA.

A befektetési projektek számát tekintve Magyarország a világranglistán 8. helyet szerzett, így globálisan a tíz legjobb befektetési célország között szerepel olyan országok mellett, mint Kína, Németország vagy az Egyesült Királyság.

A felmérés vizsgálta a nemzeti és regionális szinten működő befektetési ügynökségeket (IPAs) is. A több mint 1000 nemzetközi tanácsadó bevonásával készült felmérés alapján egy befektetési szakemberekből és a Site Selection munkatársaiból álló szakmai grémium a Nemzeti Befektetési Ügynökséget díjazta a Kelet-Európa és Közép-Ázsia legjobb befektetési ügynöksége címmel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő, befektetésösztönzéssel foglalkozó ügynökség a működőtőke-befektetések terén elért eredményei, az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások minősége és komplexitása, munkatársainak szak- és nyelvtudása, valamint ügyfélbarát hozzáállása és az országban jelen lévő befektetők visszajelzései alapján nyerte el a díjat. A díjátadásra a The World Forum for FDI rendezvényen, 2018 júniusában kerül sor Liverpoolban.

2014 és 2017 között csaknem 300 sikeres befektetési projektet kezelt a HIPA, amelyek több mint 58 ezer munkahelyet teremtenek, több mint 10 milliárd euró befektetési értéket jelentenek. Bízom benne, hogy vállalatspecifikus szolgáltatásainkkal továbbra is értéket teremthetünk partnereinknek és hazánknak, és ügyfélkörünk még tovább bővül a jövőben – idézi a közlemény Ésik Róbertet, a HIPA elnökét.