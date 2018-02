Az áfacsökkentés megerősítette a hazai tejtermelők pozícióját

A hiper- és szupermarketeknél együttesen már csaknem 40 milliárd forint a tejértékesítésből származó bevétel, az áfacsökkentés hatására pedig mintegy 10 százalékkal nőtt a kizárólag magyar beszállítóktól származó friss tej forgalma.

Az Aldi pénteken bejelentette, hogy megvásárolja az Alföldi Tej Kokárdás márkáját. A német kiskereskedelmi lánc 2008 óta van jelen a magyar piacon, s a kezdetektől fogva együttműködik a székesfehérvári céggel, melyet 2003-ban 23 tejtermelő alapított, és tavaly már elérte az 53 milliárd forintos árbevételt 630 főt foglalkoztatva – írja a Világgazdaság. Az Alföldi Tej közel 40 termékkel van jelen az Aldi polcain, harmaduk a kokárdával szimbolizált brandhez tartozik, vannak natúr és gyümölcsös joghurtok, vaj, tejföl, főzőtejszín, kancsós tej és túró is.

Az áruházlánc előrebocsátotta: rövidesen már a biotejet is magyar beszállítótól szerzi be, várakozásai szerint egyetlen piaci szereplőként mondhatja majd el magáról, hogy a kínálatban szereplő összes friss és UHT-tej, továbbá valamennyi trappista sajt magyar termék lesz.

Az együttműködés kapcsán a Világgazdaság utánajárt, mekkora szerepet tölt be a hazai áruházláncok életében a tejértékesítés: a Nielsen tájékoztatása szerint a kategória 38,5 milliárd forintos forgalmat hozott 2016. december és 2017. november között a hiper- és szupermarketekben, ez 193 millió liter tejnek felel meg. A piackutató azt is közölte, hogy ugyan értékben 9 százalékos a növekedés az előző év hasonló időszakához képest, mennyiségben 5 százalékos visszaesés. A felmérés tehát a kisebb boltokra nem tér ki, a hiper- és szupermarketekben azonban az UHT- vagy ESL-, valamint a friss tej értékesítésének aránya 51, illetve 49 százalék. A piac 98 százalékát az egyliteres kiszerelés uralja, a csomagolás terén pedig 89 százalékos részaránnyal a Tetra Pak karton dominál.

A Tescónál éves szinten több tízmilliárd forint fogalmat generál a tej, illetve tejtermékek értékesítése, az eladások 65 százaléka mögött az UHT/ELS kategória áll, a fennmaradó 35 százalékot pedig a friss tej teszi ki – közölte a Világgazdasággal a hipermarket sajtóosztálya, kiemelve, hogy együttműködnek a friss tej népszerűsítése érdekében a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal. Hálózatukban a friss tej 100 százalékban magyar termelőktől származik, a teljes tejkategórián belül pedig 72-73 százalék a hazai aránya. Emellett ugyancsak „színmagyar” a kefirkínálat, és a tejföl vagy a túró esetében is 90 százalék feletti a hazai beszállítók súlya – tette hozzá a vállalat.

A Lidl tavaly csaknem 65 millió liter friss és tartós tejet vett át hazai gyártóktól, ötmillió literrel többet, mint egy évvel korábban – hangsúlyozta lapunknak Tőzsér Judit, a társaság kommunikációs vezetője. Egyúttal az export is bővült, már nyolc

európai ország Lidl áruházainak kínálatában szerepel közel 40-féle magyar tejtermék. A friss tej náluk is 100 százalékban magyar, a teljes értékesített tejmennyiségnél 96 százalék ez az arány. A tejföl, a túró, a kefir, a túródesszert és a körözött is kivétel nélkül magyar beszállítótól érkezik.

Érdeklődésünkre Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy tejeladásukban 45 százalék az ESL-, 36 az UHT-, 19 százalék pedig a friss tej részaránya. Tájékoztatásuk szerint a friss és az ESL-kategóriában csak egy speciális igényt kielégítő laktózmentes tej érkezik Ausztriából, az összes többi magyar beszállítótól, az UHT-kategóriában pedig egyáltalán nincs import.

Tavaly meghaladta az 5 százalékot a tejek, illetve tejtermékek forgalmi bővülése – mutatott rá Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Az ESL-tejek értékesítése lényegében stagnált, az UHT-termékek viszont veszítettek piaci súlyukból, ezzel párhuzamosan a friss tejre vonatkozó, 2017. januári áfacsökkentés hatására 10 százalék feletti bővülés figyelhető meg. A többi áruházlánc is jelentős növekedést tapasztalt annak kapcsán, hogy tavaly év elején 18-ról 5 százalékra csökkent a friss tej forgalmi adója. A SPAR 5-6 százalékos forgalomnövekedésről számolt be, a Tesco szerint a bővülés mértéke a 12-14 százalékot is elérhette.