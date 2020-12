Az ünnepekre a legtöbb rászoruló családhoz eljut a szociális tűzifa

Az ünnepek előtt a legtöbb rászoruló családhoz eljut az ingyenes tűzifa, amelyre a szociális tüzelőanyag program keretében pályázhattak az önkormányzatok – közölte az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára hétfőn a Pest megyei Tinnyén.

Szentpéteri Sándor ismertette: idén 2329 településen kapnak tűzifát a rászorulók, a települések közül 1919-re az állami erdőgazdaságok juttatják el a tüzelőt. Hozzátette:

a program február 15-én zárul, addigra becslésük szerint 180 ezer háztartáson tudnak majd segíteni.

Néhány erdőgazdaság a pályázati kiírás idején megadott árnál kedvezőbb feltételekkel tudta biztosítani a fát, így több tüzelőt tudtak eljuttatni az önkormányzatokhoz – jegyezte meg.

Krix Lajos (független), Tinnye polgármestere elmondta: a település több mint 600 ezer forintot nyert, a támogatást saját forrásból kiegészítve 30 háztartás kap két-két köbméter fát.

Az önkormányzat azzal is segít, hogy házhoz viszi, és „vannak olyan elesett emberek, akiknek az önkormányzat dolgozói fel is aprítják” a fát. A településen a vágásérett, balesetveszélyes és emiatt kivágott fákkal is a rászorulókat támogatják – közölte.

A minisztériumi háttéranyag szerint az állami erdőgazdaságok 206 ezer köbméter tűzifát juttatnak el a rászorulóknak. A legtöbbet, mintegy 50 ezer köbmétert a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben gazdálkodó Nyírerdő Zrt. biztosítja, de nagy mennyiséget, mintegy 33 ezer köbmétert szállít az ország északkeleti részében gazdálkodó Északerdő Zrt. is.

Az önkormányzatok és az állami erdőgazdaságok az igényelt mennyiség legnagyobb részét – 165 ezer köbméter fát – még az ünnepek előtt kiviszik a településekre.

A program 2011-ben indult és az ötezernél kevesebb lakosú településeken élőket segíti.

Borítókép: Tűzifát rakodnak egy teherautóra a tinnyei önkormányzat udvarán 2020. december 14-én