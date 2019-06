Ennyit kell fizetni az európai autópályákon

Az üdülési szezon beindultával sokan autóval utaznak a szomszédos országokba. Fontos tudni, hogy a nyaralás célpontjai felé vezető úton milyen autópálya-díjak vannak.

Az e-autopalyamatrica.hu a felhasználók kérdéseit, visszajelzéseit is figyelembe véve összegyűjtötte a nyári utazások legnépszerűbb – összesen mintegy két tucat – célországainak autópályadíj-fizetéssel összefüggő alapvető tudnivalóit.

A körképből kiderül: nincs két olyan ország, ahol ugyanannyit kellene fizetnünk az autópályákért, ám korántsem a hazai úthasználati jogosultság a legdrágább. A díjak beszedését alapvetően két módon oldják meg: matricás (időalapú) és kapus rendszerrel. Utóbbi általában jóval drágább, és bizonyos időszakokban komoly torlódások is kialakulnak, elég, ha a nyáron gyakorta beduguló horvát autópályákra gondolunk. A kapus megoldás előnye, hogy használatarányos, viszont ez rendszerint több, mint ha időalapon fizetnénk.

Bizonyos országokban egyes szakaszokon nem kell útdíjat fizetni, más államokban pedig egyáltalán nem. Az utóbbi csoportba tartozik például Andorra, Ciprus, Észtország, Finnország, Izland, Liechtenstein, Luxembourg, Ukrajna és a Vatikán, ahol a személygépkocsik számára nincs útdíj, azonban előfordulhat, hogy különböző pótdíjakkal kell számolni egyes alagutak, hidak és városok esetén.

Ausztria

Ausztriában is a hazaihoz hasonló időalapú matricás rendszer van érvényben. A matricát a szélvédőre kell ragasztani, amely a hazai benzinkutakon is megvásárolható. 2017. november 8-tól bevezették az online megvásárolható e-matricát is. A 10 napra szóló autópálya-matrica ára: 9,20 euró. A lakókocsi, utánfutó nem matricaköteles.

Bosznia-Hercegovina

Itt kapus rendszer van érvényben, azonban 20% kedvezményre jogosító elektronikus autópálya-kártya is váltható (ennek ára 39 BAM – konvertibilis márka – azaz kb. 6500 Ft), amely lehetővé teszi az automatikus fizetést is.

Bulgária

Bulgáriában is matricás rendszer van érvényben. A hétvégi jogosultság ára 10 leva (kb. 1650 Ft), a heti: 15, a havi 30 leva.

Csehország

Csehország autópályáin szintén matricás rendszer van érvényben, a matricát pedig kötelező a szélvédőre ragasztani. A személyautókra vonatkozó 2018. évi díjak a következőképpen alakulnak: a 10 napos matrica ára 310 korona, míg az 1 hónapig érvényes 440 koronába kerül. Motorkerékpárral az autópályák használata ingyenes.

Franciaország

Franciaországban fizetőkapus rendszer működik, személyautós használattal az egyes szakaszokért 5 és 80 euró közötti összeget kell kifizetnünk. A kapuknál készpénzt, bankkártyát és hitelkártyát is elfogadnak. Léteznek nem fizetős autópálya-szakaszok is, valamint a fizetős szakaszokat felhajtó előtt mindig a „PÉAGE” felirattal jelzik.

Horvátország

A legnépszerűbb autós célpont Horvátország, itt ugyancsak kapus rendszeren keresztül tudunk fizetni az autópályák használatáért. A kapuknál készpénzzel (kuna, euró) és bankkártyával is fizethetünk, továbbá egy ENC nevű fedélzeti eszköz segítségével megállás nélkül, csupán lelassítva, kimondottan az eszköz használóinak kialakított külön sávon haladhatunk tovább a kapukon.

Lengyelország

Lengyelország is kapus rendszerrel szedi az útdíjat, az A1, A2 és A4 jelű autópályákon kell fizetni. Motorkerékpárral 0,5 zlotyi/km, személyautóval 1 zlotyi/km a tarifa.

Montenegró

Montenegróban nincsenek autópályák, fizetni csupán három helyen kell: a Sozina alagúton való áthaladás 2.5 euró/személygépkocsi összegbe kerül; a Lepetane komp használatának díja 5 euró/személygépkocsi; a 13 km-es Trebinje-Herceg Novi kétsávos útért 3 euró/személygépkocsi díjat kell kifizetnünk.

Németország

Németországban az autópályák használata személyautóval és motorkerékpárral minden szakaszon ingyenes.

Olaszország

Olaszországban is kapuknál kell fizetni – készpénzzel és bankkártyával, vagy vehetünk előre feltöltött Viacardot. Az autópályára történő felhajtáskor egy jegyet kapunk, a díjat az autópálya elhagyásakor kell kifizetni. Általánosságban elmondható, hogy az olasz autópályákon való utazás meglehetősen sokba kerül, a szakaszok díja 2,3 és 55,5 euró között alakul. Négy alagúton (Grand St. Bernard, Monte Bianco, Munt La Schera, Frejus) való áthaladásért is fizetnünk kell 15 és 44,2 euró közötti összeget.

Románia

Románia teljes úthálózatán matricás fizető rendszer van használatban. A személyautós kategóriában az 1 hétig érvényes matrica ára 3 euró, az 1 hónapig érvényes változat ára 7 euró.

Spanyolország

Itt is fizetőkapus rendszer van érvényben, kb. 9-10 euró/100 km tarifával kell számolnunk átlagosan.

Svájc

Az autópályák és autóutak használatához éves matricát kell vásárolni, mert nincs annál rövidebb ideig érvényes változat. Az éves díj 40 svájci frank.

Szerbia

Szerbiában is kapus rendszeren keresztül egyenlíthetjük ki az úthasználat díját. Fizethetünk készpénzzel is, de a kártyás fizetés a kapuk mindegyikénél lehetséges. Az egyes szakaszokért 1,5 és 6,5 euró közötti összeget kell leszurkolnunk.

Szlovákia

Északi szomszédunk autópályáin a miénkhez hasonló időalapú matricás fizető rendszer van érvényben. A matricát kötelező a szélvédőre ragasztva tartani. Személyautós kategóriában a 10 napig érvényes matrica ára 10 euró, az 1 hónapig érvényesé 14 euró. Motorkerékpárral az autópályák használata ingyenes.

Szlovénia

Szlovéniában a hazaihoz hasonló időalapú matricás rendszer van. Az 1 hetes matrica ára személygépkocsira (2A kategória) 15 euró, az 1 hónapos matrica ára 30 euró. A matricák beszerezhetők benzinkutaknál, akár Magyarországon is a MOL-kutaknál.