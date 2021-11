Érkezik a nyugdíjprémium: ünnepek előtti szintre ugrott a boltok forgalma

Várakozáson felüli gyorsasággal jelent meg a boltokban a csütörtök óta érkező extra nyugdíjprémiumok vásárlóerőre gyakorolt hatása. Szombaton többfelé karácsonyi forgalmat értek el a kereskedők.

Magabiztosan szintet lépett a lakossági vásárlóerő az elmúlt két napban, miután a Magyar Államkincstár csütörtökön megkezdte a novemberi nyugdíjprémiumok tömeges kiutalását a jogosultaknak.

– Már a péntek délutáni, tipikus családi bevásárlások is élénkültek országszerte, de szombaton napközben már szó szerint tömeg volt több, forgalmas bevásárlóközpontban. Az élelmiszerláncok parkolóiban vadászni kellett a szabad helyeket.

Volt olyan üzlet is, ahol akkora forgalom volt, olyan sokan megfordultak napközben, mintha közvetlenül karácsony előtt lennénk

– hívta fel a Magyar Nemzet figyelmét az Egyenlő.hu keresztényszociális szakszervezet elnöke.

Bubenkó Csaba országszerte több, kisebb-nagyobb napi kiskereskedelmi szereplő, fogyasztásicikk-értékesítők tapasztalatai alapján megállapította, hogy egyrészt a havi fizetések elköltése is ütemesebben jelentkezik, ám legújabban a csütörtök óta érkeztetett nyugdíjprémiumok vásárlóerőre gyakorolt azonnali hatását figyelték meg.

Mint mondta, a kereskedelmi alkalmazottak arra számítanak, hogy az elkövetkező időszakban már naponta érezhető lesz a lendületesebb költekezés több áruterületen;

a karácsonyig erősödő keresletet a járványhelyzetben is felkészülten, biztonságosan kezelik a kiszolgálás minden szegletében.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a vasárnapi bolti nyitások előtt lapunknak megerősítette:

a nyugdíjprémiumok jelentette többletbevételekkel megélénkülő fogyasztási kedv azonnali hatásként jelent meg az üzletekben.

A szombati erős forgalomban jelentős szerepe lehet a nyugdíjasoknak járó visszamenőleges, 1,2 százalékos havi emelésnek, valamint a példátlanul magas összegű, nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumnak – közölte Vámos György, emlékeztetve: a többlet támogatás folyamatosan érkezik a jogosultak bankszámláira, illetve sokaknál a postás csenget az elkövetkező napokban.

A most kezdődött, jelentős kifizetések első fogyasztási hullámát láthattuk már a kézhezvételt követő percekben is a boltokban – emelte ki a főtitkár. Mint mondta, hosszabban kitart a plusz pénzek elköltése, amelynek mostanában jelentős, de nem teljes része jelenhet meg a kereskedőknél.

A kormány döntése nyomán e hónapban érkező nyolcvanezer forint, illetve a kapcsolódó juttatások bizonyosan jelentős vásárlóerőt mozgatnak meg a következő időszakban – mondta Vámos György.

A szakértő kitért rá: az érintett vásárlóknak nemcsak a most érkező nyugdíjprémiumok megélhetést erősítő azonnali hatása számít, hanem az is, hogy a jövő év elején biztosan számolhatnak az újabb, félhavi többletpénz érkezésével a családi kasszába – utalt a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatos döntésre.

A folytatódó anyagi gyarapodás lehetőségének gondolata most a bátrabb költekezés irányába terelheti a vásárlókat. Ha valaki úgy tervezte, hogy a novemberi plusz pénzt teljes egészében elkölti, akkor is nyugodt lehet, mivel tudja, hogy lesz lehetősége tartalékolni is. A nyugdíjasok pénzügyi biztonsága stabilan erősödik a két plusz juttatással – jegyezte meg a főtitkár.

Vámos György szerint az advent első hétvégéjétől a két ünnep közötti ajándékcserékig, majd az évzárásig, illetve az újév utáni áruházi leértékelések kezdetéig tagolható, hagyományosan többszörös fogyasztást kiszolgáló téli szezon mostani szakaszában az akciók is szinten tartják a többletköltekezést.

Mint jelezte, a black friday kedvezményes online kampánnyal párhuzamosan a hagyományos üzletekben is már javában zajlanak a közkedvelt kuponos napok, a tömegeket vonzó akciók.

A black friday miatt évről évre rendkívüli megugrásokat ért el a novemberi webáruházi forgalom, a bőséges értékesítésekből most a hagyományos boltok is igyekeznek kivenni a részüket. Ezt azért tehetik meg, mert a magyarországi vásárlóerő tovább erősödött ebben az évben. Ugyanakkor a felzárkózás követelménye a hagyományos boltokat már nem engedi messzire távolodni a webkereskedelem felé. Nyilván a fizikai üzletek jó része inkább a megszokottan erős decemberre épít most is, de nem akarnak túlzottan lemaradni a fekete péntek okozta vásárlási lázról sem – fogalmazott a nagy láncokat képviselő munkaadói szervezet szakértője.

Úgy folytatta: mostanában az is szerepet játszik a szokásosnál szemmel láthatóan pörgősebbre váltott belső fogyasztásban, hogy a vásárlók egy része előre hozta az év végéig tervezett kiadásait. Egyrészt a különféle logisztikai nehézségek miatt – mint a tengeri áruszállítás kiszámíthatatlansága vagy a méregdrága áruszállító hajózási konténerek, továbbá a benzinár miatt dráguló szállítási költségek. – Másrészt a járványhelyzetben mindig is kitapintható óvatosság miatt telítődnek idén hamarabb az üzletek – fogalmazott Vámos György.