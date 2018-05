Fokozódik a munkásszállók iránti kereslet

Pangó irodaházaknak és panzióknak is menekülőutat jelenthet a funkcióváltás

Miközben állami támogatással is zajlik modern munkásszállók kialakítása, üzemeltetői oldalon úgy látják, 20-50 ezer új férőhelyet is felszívna a piac – írja a Világgazdaság.

Ú j távlatokat nyitott a kihasználatlan épületek, jellemzően külvárosi irodaházak és pangó forgalmú panziók tulajdonosainak a munkaerőpiac. A kékgallérosokért folyó versenyben egyre fontosabb szerep jut a költséghatékony lakhatás biztosításának, amit színvonalas körülmények között és az együtt élő, több műszakban dolgozó brigádok speciális igényeire építve kell megoldani.

Kondor András, a Staff House Zrt. vezérigazgatója szerint

körülbelül húszezren lakhatnak különböző típusú munkásszállókon, és minimum ennyien vagy még többen albérletekben.

Mi­után a társasházakban egyenként, csak elvétve emeletenként kibérelhető lakások nem alkalmasak teljes brigádok, külföldről szerződtetett vendégmunkások csapatainak elszállásolására, a munkaadók, valamint a munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek folyamatosan keresik a tömeges elszállásolási lehetőségeket.

A munkásszálló-üzemeltető cég is folyamatosan kutatja a terjeszkedési lehetőségeket, a bérbe vehető épületeket. A legegyszerűbben és leggyorsabban, akár két-négy hónap alatt átalakíthatók az irodaházak, de kihasználatlan épületekből sincs annyi, mint amennyire igény lenne.

A panziókat is többnyire egyszerű kétágyas, legalább 15 négyzetméteres, önálló vagy közös vizesblokkal felszerelt szobákra szabdalni – e szállásokon ezekre van a legnagyobb igény.

A Staff House által működtetett négyezer férőhely közül több is egykori kollégiumokban található.

Fontos követelmény a több műszakos munkarendben dolgozók számára a megfelelő pihenés lehetőségének biztosítása, hiszen mindig vannak, akik éppen alszanak, miközben mások munkába indulnak vagy lazítanak, és folyamatos a ki-be költözés is. E házakban vannak közös helyiségek, ahol társasági életet is lehet élni, és van gondnok is, aki képes kezelni a különböző életritmusból, sőt, a különböző kulturális háttérből eredő esetleges problémákat.

A szállásokon a takarítás is biztosítva van, amire az elszórtan bérelt lakásokban nem lehet gazdaságos lehetőséget találni – mondja Kondor András. Bár ideiglenes lakhatási lehetőséget biztosítanak,

a munkásszállásokon évekig élnek a lakók, akiknek ezekben az épületekben van az otthonuk, többségük csak többhavonta látogat haza. A közhiedelemmel ellentétben nemcsak – és nem is többségében – férfiak, hanem szinte fele-fele arányban nők és férfiak élnek e szállókon, közülük sokan párként, egészen a gyerekvállalás időpontjáig.

A legnagyobb igény dolgozók tömeges elszállásolására az ipari parkok környékén van, Budapest agglomerációja, Győr, Kecskemét, Miskolc és Hatvan folyamatos célterület. Eszerint – bár az építőiparban is probléma a munkaerő mobilizálhatósága és a munkások gazdaságos elhelyezése – a járműipar generálja a legnagyobb keresletet.

A négyezer férőhelyet kezelő Staff House év végéig megduplázni készül kínálatát, jövőre hasonló ütemű bővülést terveznek, mivel az ipari beruházások révén tovább bővül a kereslet, ami az utóbbi három évben már olyan mértékben sokszorozódik, hogy azt a kínálat képtelen követni.