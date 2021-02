Fokozottan ellenőrzik a biztosítási jogviszonyok rendezettségét

A TB ellátásokkal kapcsolatos változások miatt is érdemes mindenkinek figyelemmel kísérnie a rá vonatkozó adatokat, de a későbbi nyugdíjszámítás miatt is fontos, mennyi járulékot fizet be a munkáltató.

A kormány a jogszerű foglalkoztatás elősegítésén dolgozik, ugyanakkor fontos, hogy a munkavállalók is tisztában legyenek biztosítási jogviszonyuk rendezettségével – mondta Bodó Sándor az MTI-nek küldött közleményben pénteken. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a munkaviszonnyal kapcsolatos társadalombiztosítási részletek az Ügyfélkapun keresztül ellenőrizhetők, így a továbbiakban senkit sem érhet meglepetés. Bodó Sándor elmondta: a TB ellátásokkal kapcsolatos változások miatt is érdemes mindenkinek ellenőriznie a rá vonatkozó adatokat. A befizetésektől ugyanis nagymértékben függ több ellátás összege és időtartama is, be nem jelentett foglalkoztatás esetén például csökkenhet a nyugdíj. Az ITM közleménye szerint a munkaviszonyok ellenőrzésére a személyes ügyfélkapun keresztül van lehetőség, ahol a korábbi munkaviszonyok is könnyen áttekinthetők. Ha valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval, a helyi adóigazgatóságnál érdeklődhet az adatai iránt. A magyarorszag.hu oldalon a munkáltatók általi járulékfizetés is ellenőrizhető. Megtekinthető a társadalombiztosítási egyéni számla, amelynek adóhatóság felé teljesített bevallásokból származó adatai havonta frissülnek. Ha az ügyfélkapus lekérdezésből kiderül, hogy valamelyik munkáltató nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, a munkavállaló a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kezdeményezhet eljárást – közölte a tárca. A munkaügyi hatóság folyamatosan vizsgálhatja azt, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, megszűnése vagy megszüntetése minden esetben be legyen jelentve – tette hozzá. A kormány továbbra is kiemelten kezeli a gazdaság fehérítését, a munkaügyi hatóság pedig fokozottan ellenőrzi a bejelentés nélküli vagy szabálytalan foglalkoztatást – írták a közleményben, amelyben arra is kitértek, hogy a jogviszony ellenőrzésével kapcsolatos részletes tájékoztató az ommf.gov.hu oldalon érhető el.

