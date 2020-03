Így gondoskodnak a folyamatos áruszállításról

Kiemelten figyelnek a lakossági ellátás zavartalan biztosítására.

Nem kell minden esetben 14 napos hatósági házi karanténba vonulniuk az áruszállítást végző sofőröknek, ha nem tapasztalják magukon a koronavírusos betegség tüneteit. A járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs döntése hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazai gazdasági szereplőknek – így a stratégiai fontosságú élelmiszeripari vállalatoknak – átmenetileg se kelljen nélkülözniük egészséges gépjárművezetőiket – írja az Origo.

Jelentősen könnyíti a gazdasági szereplők – köztük a létfontosságú élelmiszergazdasági vállalkozások – tevékenységét az az állásfoglalás, amelyet a koronavírus-járvány (COVID-19) elleni védekezésért felelős operatív törzs hozott meg a napokban, hívja fel a figyelmet a Növekedés.hu. A testület azt tekintette át, hogyan állhatnak ismételten munkába az áruszállítást végző járművezetők.

A kormány rendelete szerint a COVID-19 fertőzés gyanújakor a sofőröket is kijelölt karanténba kell elhelyezni.

Ha viszont a fertőzés gyanúja nem merül fel, de veszélyeztetett területről érkeznek vissza, tartózkodási vagy lakóhelyükön kötelezően 14 napos otthoni járványügyi megfigyelésnek (hatósági házi karanténnak) kell alávetniük magukat.

A járványügyi hatóságok e személyeket nyilvántartásba veszik, a karanténszabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi.

Az operatív törzs állásfoglalása szerint az áruszállítások folyamatossága és a lakossági ellátás biztosítása érdekében indokolt lehet, hogy a házi karanténba utalt, de a fertőzés jeleit több nap után sem mutató sofőrök a 14 napos határidő lejárta előtt újra munkába álljanak.

A testület döntése nyomán az ismételt munkafelvételhez szükséges, házi karantén alóli felmentést az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megadta. Erről az ORFK értesítette Müller Cecília országos tisztifőorvost, és a döntésről a járványügyi hatóságok is tájékoztatást kapnak.

Az új előírások szerint a járművezetők a 14 napos kötelező hatósági házi karantén ideje alatt akkor vállalhatnak újra munkát, ha biztonságos vezetésre alkalmas állapotban érzik magukat, nem tapasztalják a betegség tüneteit, és ezt munkáltatóik is így ítélik meg.

E feltételek teljesülésekor is csak akkor hagyhatják el a kijelölt házi karantént, ha erről az illetékes járványügyi hatóságot értesítik. Külföldi fuvarnál fontos kritérium, hogy a rakodási helyről csak a kijelölt tranzit útvonalon – legfeljebb az azon megjelölt benzinkút igénybevételével – léphetnek ki az országból.

Az intézkedés azért fontos a gazdasági szereplők számára, mert lehetővé teszi, hogy egészséges járművezetőiket ne kelljen két hétre nélkülözniük.

A portál információi szerint az élelmiszerszektorban már több meghatározó vállalat is jelezte, hogy a kötelező házi karantén miatt bevethető sofőrjeik „elfogynak„. Így a mostani döntés a vállalatok belföldi áruszállításait, illetve export-import tevékenységét is könnyítheti, bár a külpiaci áruforgalmat a nemzetközi karanténintézkedések továbbra is lassíthatják.