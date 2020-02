Július 1-jétől megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: ahhoz, hogy Magyarország tisztább, rendezettebb ország képét mutassa, fel kell számolni az illegális hulladéklerakatokat és meg kell szüntetni az újratermelődésüket.

Meg kell vizsgálni, mely szabályokat kell módosítani ahhoz, hogy a hulladék illegális elhelyezése ellen még határozottabban és eredményesebben lehessen fellépni. Az új hulladékgazdálkodási hatóság feladata az lesz, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzen, minden jogkört megkap, ami eredményes működéséhez szükséges – mondta.

Vizsgálják a büntetési tételek szigorításának lehetőségét is. Most is tilos szemetelni, illegális hulladékot lerakni