Kis mértékű jegyáremelkedésre számít a Wizz Air vezérigazgatója

A repülőjegyárak kisebb mértékű emelkedésére számít 2018-ban a Wizz Air vezérigazgatója, mert a költségek növekedése miatt a légitársaságok visszafogják a kapacitásaikat, amely áremelkedéshez vezet.

Váradi József a cég harmadik negyedéves pénzügyi eredményének közzététele után az MTI-nek elmondta, a cég kiadásai között a két legnagyobb tétel, a kerozin- és a bérköltség is jelentősen nőtt, előbbi 33, utóbbi 28 százalékkal. Az üzemanyag árát piaci tényezők befolyásolják, a légitársaság legfeljebb tompíthatja azokat megfelelő fedezeti ügyletekkel. A munkaerőköltségeket leginkább a pilóták fizetésének emelkedése okozta.

A költségek emelkedését ellensúlyozza részben, hogy egyre több Airbus A321-es érkezik a flottába, amelyek 10 százalékkal olcsóbban üzemeltethetőek, mint az A320-asok. Ezekkel együtt Váradi József arra számít, hogy kis mértékben emelkedhet az átlagos jegyár idén, mert a költségek növekedése miatt a légitársaságok visszafogják a kapacitásaikat, amely áremelkedéshez vezet.

Váradi József reagált azokra a korábbi olasz sajtóhírekre is, amely szerint a Wizz Airt érdekli az Alitalia egy része. Elmondása szerint Olaszország a második legnagyobb európai piacuk, egyelőre tanulmányozzák a fejlődési lehetőségeket, tárgyalásokat is folytattak, de ajánlatot nem adtak be a csődhelyzetben lévő olasz légitársaságra, így semmilyen kötelezettségük nincs.

A Wizz Air szerdán jelentette, hogy rekord méretű, 14 millió eurós nyereséget termelt a december 31-ével végződött harmadik pénzügyi negyedévben. Az árbevétel 24 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.