Már októberben a parlament elé kerülhet a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs adóügyi javaslata

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) a héten jelentős adóügyi könnyítésekről döntött, amelyek fókuszában az adóbürokrácia jelentős csökkentése állt. Az adóhivatal a vállalkozások helyett dolgozva már jövőre áfabevallási-tervezetet ajánl ki, de egyszerűbbé válik az adótartozások rendezése és a helyi iparűzési adóbevallások rendszere is – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Az adminisztráció csökkentése felér egy komolyabb adócsökkentéssel – szögezte le az államtitkár, hozzátéve, hogy a vállalkozásoknak csak a legfőbb adófajtákhoz köthető adminisztrációs költsége mintegy 420 milliárd, vagyis az adóbürokráciára a gazdálkodók az árbevételük 1,7 százalékát költik el. A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs szerint mielőbb könnyíteni kell ezeken a terheken, hiszen jelenleg az adóadminisztráció a cégeknek az iparűzési adóhoz fogható nagyságrendű költség. A testület hétfői ülése jelentős lépést tett ez ügyben előre, ráadásul szinte mindenkit érintenek az egyes adókönnyítő intézkedések – húzta alá az államtitkár.

A GOT döntései közül Izer Norbert elsőként az áfabevallási-tervezetek adóhivatali kiajánlását emelte ki.

2021. második félévétől mintegy félmillió vállalkozásnak készíti el a hatóság az áfabevallási tervezetét.

Az adótartozások megfizetésének az egyszerűsítéséről is tárgyalt legutóbbi ülésén a GOT – folytatta az államtitkár. A grémium megduplázta a jelenlegi úgynevezett automatikus részletfizetési összeghatárokat. Ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor

jövőre a magánszemélyek akár már egymillió forintos tartozásig, az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített cégek pedig 3 millió forintig kérhetnek tartozásaikra 12 havi pótlékmentes részletfizetést,

amelyhez mindössze egy egyszerű kérelmet kell benyújtani az adóhivatalhoz.

A jelentős adminisztráció-csökkenés szinte mindenkit érint, és ezzel együtt nagy segítséget jelenthet a koronavírus-válság idején. Mindezeken felül könnyítésre számíthatnak a kezdő vállalkozások, a több telephelyen tevékenykedő cégek és az utazási irodák is – közölte az államtitkár.

A koronavírus-válság miatt leginkább sújtott ágazati szereplőket – a szállodákat, az utazási irodákat – közvetlenül is segítheti a GOT egyik adókönnyítő döntése, amely az úgynevezett köztes értékesítőket mentesíti a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól. Amennyiben az Országgyűlés megszavazza,

az intézkedés nagyjából hárommilliárd forintot hagyhat mintegy kétezer, a turizmusban tevékenykedő vállalkozásnál

– mondta el Izer Norbert. Megjegyezte, hogy a kezdő vállalkozások még hosszabb ideig számíthatnak személyre szabott segítségnyújtásra adóügyeikben, ugyanis az úgynevezett mentorálás eddig féléves időszakának a megduplázásáról döntött a GOT. A testület egyik lényeges javaslata, amely egyszerűsít a helyi iparűzési bevallások rendszerén, mintegy 94 ezer, több telephellyel bíró vállalkozást érint, amelyeknek nem kell majd minden érintett önkormányzathoz benyújtaniuk a helyi iparűzési adóbevallásukat, elegendő lesz egyetlenegyet beküldeni az adóhivatalhoz. Az adatokat a hivatal továbbítja az illetékes önkormányzatoknak – részletezte.

Több mint másfél millió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé jövőre – emlékeztetett Izer Norbert. 2021-től az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentesek lesznek, így például a cégeknek ingyenes lesz a – most még 10 ezer forintba kerülő – adóügyi méltányossági kérelem is. De nem kell illetéket fizetni a közös háztartásban élésről vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért sem – magyarázta az államtitkár. Az intézkedéssel nemcsak 5 milliárd forint maradhat a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál, hanem az ügyintézés is gyorsabbá válik – tette hozzá.

Felidézte azt is, hogy a kisvállalati adó (kiva) nemcsak azért lesz még kedvezőbb jövőre, mert 11 százalékra csökken az adó mértéke, hanem azért, mert még több cég választhatja Magyarország legversenyképesebb adófajtáját. A bevételi értékhatárt a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépésit pedig háromról hatmilliárd forintra növelte GOT. Több mint 52 ezer kivás cég szerepel most az adóhivatal nyilvántartásában, de a kedvező változások miatt ez a szám jelentősen megnőhet – vélekedett az államtitkár.