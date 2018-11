Már pályázhatnak a pénzügyi tudatosság erősítésére a nonprofit szervezetek

A Tudatosan a pénzügyekben címmel meghirdetett felhívásra a pénzügyi kultúra erősítését szolgáló programok igényelhetnek támogatást.

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint 40 millió forinttal támogatják a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében végzett tevékenységet. A keretösszeg azt is lehetővé teszi, hogy a pénzügyi kultúrát fejlesztő új programok minél hamarabb megvalósulhassanak.

A pályázat segíti az informatikai alkalmazások fejlesztését is annak érdekében, hogy a pénzügyi tudatossághoz szükséges ismeretek és készségek a virtuális térben is minél gyorsabban terjedjenek. Fontos az is, hogy az emberek körültekintően és tudatosan döntsenek pénzügyeikben, mivel

a megfelelő szintű pénzügyi tudással és attitűddel rendelkező lakosság nemcsak a családi büdzsére hat jótékonyan, jelentősen elősegítheti az ország versenyképességének a növekedését is

– ismertette a PM. Közölték: a pályázati kiírás és adatlap a www.kormany.hu, a pénzügyekért felelős államtitkárság aloldalán érhető el. Az érintetteknek 30 napjuk van a pályázatok elkészítésére, illetve benyújtására.

Közölték azt is, hogy a Pénziránytű Alapítvány által végzett nemzetközi összehasonlítás szerint Magyarországon a lakosság, a családok pénzügyi tudása, illetve pénzügyi magabiztossága erősen hiányos. A legkritikusabb terület a meglévő tudás gyakorlati alkalmazása. Ezen az eredményen a lehető leggyorsabban javítani kell a PM szerint. Tudatos pénzügyi döntésekkel ugyanis egy átlagos család alkalmanként több tízezer forintot is megspórolhat, illetve többletmegtakarításra tehet szert – áll a tárca közleményében.

Borítókép: Shutterstock



