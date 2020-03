Már távoli, egzotikus országokban is megjelennek a legendás magyar sajtok

Látogatók ezrei találkozhattak Dubajban, a „Sheikh Saeed„ csarnokban a magyar Kőröstej Csoport termékeivel.

A Kőröstej Csoport tizedik alkalommal mutatta be legnépszerűbb sajtjait Dubajban a 25. Gulfood kiállításon. A szakkiállításnak különös jelentőséget ad, hogy a cég termékeit már egyes afrikai országokban is forgalmazzák – írja az Origo.

Látogatók ezrei találkozhattak Dubajban, a „Sheikh Saeed„ csarnokban a magyar Kőröstej Csoport sajtjaival, a rendezvény lebonyolítását a koronavírus sem befolyásolta – írja a Store Insider. A kiállítás alatt közel 300 kilogramm sajtot kóstoltak meg a látogatók a cég standján.

Ez mintegy 1000 darab terméket jelent, a kiállításra a vállalat négy magyarországi üzemből érkezett sajtoknak közel 4000 kilométert kellett megtenniük, hogy az Egyesült Arab Emírségben, Dubajban a standokra kerüljenek.

Mindennek különös jelentőséget ad, hogy már az afrikai piacokon, Elefántcsontparton, a Seychelle-szigeteken, Togóban, Líbiában is megismerhetik a vállalat sajtjait a fogyasztók.

A dubaji Gulfood egyébként a világ három vezető élelmiszer szakkiállítása közé tartozik, hatósugara lefedi nemcsak az Öböl-térség hat országát, hanem az Afrikától Indiáig tartó MENA (Middle East and North Africa) térséget is. Nemzetközi jelentőségét nemcsak az ide látogató külföldi vevők adják, de az Emirátusok hagyományosan erős export tevékenysége is.

Az évente megrendezett élelmiszer szakkiállítások közül pedig ez a legnagyobb a világon.

A sok tekintetben bizonytalan világpiacon a térség folyamatosan növekvő élelmiszer kereslete és kínálata stabilizáló tényező. Több mint 5000 kiállító mutatta be kínálatát 100 ezer négyzetméteren, a 200 országból érkező 100 ezer főt meghaladó közönségnek.

2020-ban 25. alkalommal rendezték meg a kiállítást. A kísérő programok közül kiemelkedik a Culinary League szakácsverseny, a Tastes of the World, a Barbecue Masters verseny.

Borítókép: Félkör alakú sajtot rak a polcra a társaság egyik dolgozója. A Kőröstej Kft. Hajdúböszörményi Üzemében napi 250.000 liter tejet dolgoznak fel és gyártanak belőle nagyrészt kashkaval és trappista sajtot. A társaság hajdúböszörményi üzemébe nagyüzemek, mezőgazdasági vállalkozások és őstermelők szállítják a tejet.