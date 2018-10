Meg kell erősíteni az informatikai biztonsági emberek szerepét

A gazdasági digitalizáció terjedésével párhuzamosan a működés biztonságának garantálása érdekében stratégiai szintre kell emelni az informatikai szakemberek szerepét a vállalati döntéshozatalban – állapítja meg a Kaspersky Lab kiberbiztonsági vállalat elemzése.

A tanulmány rámutat: általában nagy veszélyt jelent a gazdálkodó szervezetek informatikai biztonságára nézve, hogy az informatikus szakemberek a vállalatok többségénél még nem tudják igazgatótanácsi szinten érvényesíteni kiberbiztonsági szakmai és költségvetési szempontjaikat. A kiberfenyegetések számbeli növekedése a gazdaságban már lendületesen zajló digitalizációval együtt a modern üzleti világban meg kellene, hogy erősítse az informatikai biztonsági igazgatók szerepét a vállalati döntéshozatalban.

A Kaspersky Lab jelentése rámutat, az informatikai biztonsági igazgatókra még sohasem nehezedett ekkora nyomás, mint manapság: 50 százalékukat aggasztja a kibertámadások számának folyamatos növekedése, 86 százalékuk elkerülhetetlennek tartja a támadások bekövetkezését, mégpedig elsősorban pénzügyileg motivált bűnözői csoportok, illetve rosszindulatú bennfentes személyek részéről.

Az egyik legnagyobb biztonsági kihívásának a megkérdezett szakemberek 57 százaléka a felhőt és a mobilitást is magában foglaló komplex számítástechnikai infrastruktúrát tartja.

Az informatikai szakemberek egyik legnagyobb problémája a Kaspersky Lab felmérése szerint az, hogy a vállalat finanszírozási forrásaiért vetélkedő más részlegekkel versenyezve nehezen tudják megindokolni költségvetési igényeiket ráfordítás/megtérülés alapon. Különösen úgy, hogy száz százalékos garanciát soha nem is ígérhetnek a teljes védelemre.

Mindazonáltal az informatikai biztonságra a vállalatoknál elkülönített keret a felmérés megállapítása szerint mérsékelt ütemben ugyan, de növekedést mutat: a megkérdezettek 56 százaléka számolt be arról, hogy a rendelkezésére álló keret emelkedésére számít, 38 százalékuk pedig stagnáló finanszírozásra. Az informatikai igazgatóknak viszont 36 százaléka állította, hogy nem tudja megszerezni az informatikai biztonság fenntartásához szükséges összeget.

Annak ellenére, hogy a kibertámadásoknak drámai következményei lehetnek a vállalatokra nézve, az igazgatóságnak a megkérdezett informatikai vezetőknek csak a 26 százaléka volt tagja. Több mint a felük viszont még így is úgy gondolta, hogy kellőképpen be van vonva a cég döntéshozatali folyamataiba. Azzal párhuzamosan azonban, ahogy a digitalizáció egyre inkább a vállalati stratégiai döntéshozatal szintjére emelkedik, a jövőben elkerülhetetlen lesz a biztonságtechnikai vezetőknek is helyet biztosítani az igazgatóságban – állapítja meg a Kapersky Lab elemzése.