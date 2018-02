Még mindig kiálljuk a sort a csekkel, pedig nem feltétlenül kellene

Folyamatosan növekszik a csekkbefizető automaták forgalma, tavaly több mint 470 ezer csekket már automatán keresztül fizettek be az ügyfelek összesen nagyjából 6,5 milliárd forint értékben. Sokan azonban még mindig nem tudnak erről a lehetőségről.

A csekkbefizető gépeket 2015 elején állította üzembe a Magyar Posta, először húsz berendezést helyezett ki az ország több pontján – tudta meg a Világgazdaság a Magyar Posta Zrt.-től. A postahivatalokban és a nagy forgalmú bevásárlóközpontokban üzemelő automaták a legforgalmasabbak.

Az automatákat azért vezették be, hogy az ügyfelek gyorsan, sorban állás nélkül tudják befizetni a csekkeket. Ráadásul erre még gyakran a postai nyitvatartás után is van lehetőségük, az automaták elérhetősége ugyanis az üzletházak nyitvatartásához igazodik. Míg az első generációs készülékeknél csak bankkártyával lehetett fizetni, addig a második generációsok már készpénzt is elfogadnak.

Az eltelt közel három évben kiskereskedelmi üzletekben is helyezett el a Magyar Posta automatát: hatvannégy Príma üzletben és huszonöt Rossmannban. Egy fizetési művelet során legfeljebb 290 ezer forint értékben legfeljebb öt csekk adható fel.

Némely ügyfelek tapasztalata szerint gyakori az automaták meghibásodása, sokszor napokig egyáltalán nem lehet használni őket. A Világgazdság kereste a választ a probléma okára, a Magyar Posta azonban e kérdésre nem válaszolt. Ugyanakkor több postai dolgozó is panaszkodott arra, hogy az ügyfelek egy része akkor is kivárja a sorát, és a pultnál fizeti be csekkjeit, amikor üzemel az automata. Ennek az az oka, hogy még mindig sokan nem tudnak az automatás lehetőségről, holott már három év telt el az első gépek beüzemelése óta.

Több automatával ellátott postán gyakori jelenség, hogy a készüléktől nem messze – csekket és bankkártyát szorongatva – fiatalok is várják, hogy felvillanjon a sorszámuk – írja a gazdasági napilap hétfői száma.

Borítóképünkön csekkbefizető automata a Rossmann Magyarország Kft. egyik üzletében.

MTI Fotó: Kovács Attila