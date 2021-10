Mintegy 600 milliárd forint adó-visszatérítés jár a szülőknek

Mintegy 600 milliárd forint adó-visszatérítés kapnak a szülők, a gyermekes katás vállalkozóknak, az ekhósoknak, az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is jár az adó-visszatérítés, a visszautalás mintegy 1,9 millió magánszemélyt érinthet – mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Hozzátette: az érintett szülők többsége már 2022. február 15-ig hozzájuthat a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójához.

A visszatérítésben gyakorlatilag minden szülő részesül, akinek kiskorú gyermeke van, sőt a kismamáknak és a házastársuknak is jár.

A várandósság a fogantatás 91. napjától a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre is jogosulttá tesz – mondta a Figyelőnek adott interjúban.

Széles a kedvezményezettek köre, hiszen a középiskola végéig mindkét szülőnek odaadják a szóban forgó összeget. Alapvetően azon gyermekek után kaphatják vissza az ez évi szja-t, akik tankötelesek, ami a 16. életév betöltéséig áll fenn. Ha a fiatal középiskolába jár, akkor ez az időszak számít. Ez esetben a felső életkori határ 20 év. Amelyik évben betölti a huszadik életévét a gyerek, annak a tanévnek a zárásáig, azaz május vagy június végéig jár a kedvezmény. Ha speciális nevelést igényel, akkor az életkor felső határa 23 év.

Minden szülő jogosult a visszatérítésre, függetlenül attól, hogy házasságban vagy élettársi kapcsolatban él, ha a saját, vér szerinti gyermekét neveli a háztartásában. Amennyiben nem saját gyermekről van szó, de házasságban élnek, akkor szintén jogosult mindkét szülő a kedvezményre.

Abban az esetben, ha régóta élettársként élnek együtt, és az élettárs is jogosult a családi pótlékra, akkor szintén megkaphatják az adó-visszatérítést. Amennyiben elváltak a szülők, az jogosult a kedvezményre, aki a gyereket neveli; ha a válást követően megosztva, 50-50 százalékban nevelik, akkor a családi pótlékot is megosztva kapják, és a családi adó visszatérítés is mindkét szülőnek teljes összegben jár majd – ismertette.

Kitért arra,

a legtöbb szülőnek semmilyen teendője nem lesz, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan kézbesíti az összeget jövő év február 15-ig.

A nagy többség mindenféle adminisztrációtól mentesen jut a pénzéhez: ők azok, akik családi pótlékot kapnak, és jellemzően bérből, fizetésből élnek. Elég nagy az érintettek száma, mivel jelenleg mintegy egymillió szülő kap családi pótlékot. Ezeket az adatokat a Magyar Állam kincstár átadja a NAV-nak. Így a visszatérítés a lehető legegyszerűbben, pontosan úgy érkezik meg jövő év február 15-ig, ahogy a családi pótlék is. Akinek ez bankszámlára megy, annak a hivatal átutalja a visszajáró adót, akinek a postás viszi ki, a visszatérítést is készpénzben kapja.

A magyar adó-visszatérítés az EU-ban a legszélesebb körű családoknak kedvező adóügyi intézkedés, hiszen nemcsak annak a szülőnek jár vissza az összeg, aki a családi pótlékot kapja, hanem annak is, aki szintén jogosult az ellátásra – így például a házastársnak is. A nemzetközi összehasonlításban nemcsak ebben egyedülálló a magyar családi adó-visszatérítés, hanem az igénybevétel egyszerűségében is – hangsúlyozta.

