Mostantól egyszerűbb lesz tombolát szervezni

Például közjegyző sem kell majd hozzá.

Több ponton is egyszerűsítette a tombolajátékok szabályozását a szerencsejáték törvény módosítása – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Szerencsejáték Felügyelet.

A módosítás alapján a kibocsátható sorsjegyek legmagasabb összértéke 500 ezer forintról 2 millió forintra nő, így a szervezők a továbbiakban 5000 darab vagy 2 millió forint összértékű sorsjegy kibocsátására jogosultak. További könnyítés, hogy közjegyző jelenléte nélkül is lebonyolítható a játék. Ebben az esetben a szervező köteles a sorsolás lebonyolításáért felelős háromtagú sorsolási bizottságot kijelölni, amely a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel. Ennek hiányában a sorsolásról továbbra is közjegyzői okiratot kell kiállítani.

A közlemény szerint a tombolajáték speciális jellege miatt az összes nyereményt át kell adni a rendezvényen jelen lévő játékosoknak, a sorsolás után nem maradhat át nem vett nyeremény. A módosított szabályozás rögzíti továbbá, hogy egy bejelentés alapján kizárólag egy tombola-sorsolás szervezhető. Hírközlő eszköz útján, például a világhálón a játék nem szervezhető, és továbbra sem megengedett készpénz nyereményként történő kisorsolása.

Változatlan feltétel az is, hogy a szervező a játék meghirdetése előtt legalább 10 nappal köteles azt bejelenteni a Szerencsejáték Felügyelethez. A szervezőnek továbbra is végelszámolást kell benyújtania a sorsolási eseménytől számított 150 napon belül, amelyhez egyúttal a sorsolásról készült jegyzőkönyvet is csatolnia kell.

A módosításnak köszönhetően csökkennek a nevelési-oktatási intézmények, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények rendezvényein lebonyolított tombolajátékokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek. Az e körben megrendezett tombolajátékokra vonatkozó bejelentési és végelszámolási kötelezettség megszűnik, ha az érintett intézmények az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok számára előzetesen meghirdetett karitatív célra fordítják.

A könnyítés célja, hogy ezek az intézmények kevesebb adminisztráció mellett tudjanak rendezvényeiken jótékonysági célból tombolajátékot szervezni.

A Szerencsejáték Felügyelet a tombolajátékok lebonyolítását a továbbiakban is bármikor ellenőrizheti.