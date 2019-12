Nem engedte a számhordozást ügyfelének a Telekom, milliókra büntették

Többszörösen is megalapozatlanul utasította el előfizetője számhordozási kérelmét a Magyar Telekom Nyrt., ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a szolgáltatót tízmillió forintos, vezető tisztségviselőjét pedig egymillió forintos bírság megfizetésére kötelezte – közölte az NMHH kedden. A Telekom szerint nem történt jogsértés.

A Telekom előfizetője szeptemberben fordult a hírközlési hatósághoz, mert hiába jelentette be többször is, mobiltelefonszámát nem sikerült áthordozni a Telekomtól a Vodafone-hoz. Az előfizető ezen kívül azt is kifogásolta, hogy a szolgáltató nem fizetett kötbért az elmaradt számhordozás miatt, és panaszait a szolgáltatók elutasították.

Az általános felügyeleti eljárásban az NMHH megállapította, hogy

a Telekom a számhordozást két esetben is azért tagadta meg, mert az igénylő lakcímében a közterület neve a nyilvántartásában nem egyezett meg azzal, amit a Vodafone mint átvevő szolgáltató küldött: az hol Krúdy utca, hol Krúdy Gyula utca néven szerepelt.

A Telekom annak ellenére utasította el az előfizetőt, hogy az utcanévtől eltekintve a Vodafone által megküldött összes többi adat – név, telefonszám, irányítószám, település, közterület típusa, házszám – megegyezett a nyilvántartásában szereplőkkel, azaz az előfizetőt egyértelműen be lehetett azonosítani.

Ezen kívül a hatóság szerint a Telekom a kérelmezőt bizonytalanságban hagyta azzal, hogy a panaszaira nem adott megfelelő és megalapozott választ, valamint az előírások ellenére kötbért sem fizetett neki.

Az elkövetett jogsértések miatt az NMHH a szolgáltatóval szemben tízmillió forint, a jogsértés ismételtsége miatt pedig a cég vezető tisztségviselőjével szemben egymillió forint bírságot szabott ki,

és a Telekomot jogkövető magatartásra kötelezte. A döntés nem végleges, ellene a Telekom fellebbezést nyújtott be.

A Telekomnak minden egyes, jogsértésből adódó sikertelen számhordozási kísérlet után kötbért kellett volna fizetnie az előfizetőnek. Ilyenkor az a megfelelő eljárás, hogy a szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt arról, hogy miért jogosult a kötbérre, és az összeg feltüntetése mellett úgy kell részleteznie annak kiszámítását is, hogy az előfizető is ellenőrizni tudja, helyes-e az összeg. Mivel a Telekom tagadta, hogy jogtalanul járt el az előfizetővel szemben, így kötbért sem fizetett.

A szolgáltató ehelyett „a kellemetlenségek miatt” jóváírást ajánlott fel az előfizetőnek, ami egyrészt azért szabálytalan, mert a kötbért automatikusan, az előfizető kérése nélkül kellett volna kifizetnie, másrészt a jóváírással nem ismerte el a jogtalan eljárást

– közölte az NMHH.

Telekom: nem történt jogsértés

A Magyar Telekom az MTI-vel azt közölte, hogy fellebbezést nyújtott be a hatóság határozatával szemben; álláspontja szerint nem történt jogsértés, a számhordozási igény elutasítása jogszerű volt.

Mindkét elutasítást azzal indokolták, hogy az átvevő szolgáltató a számhordozási igényt a rendszerében nyilvántartott olyan utcanévvel adta fel, amely eltért az országos személyi adat és lakcímnyilvántartásban és a Telekom nyilvántartásában rögzítettől.

Közölték azt is, hogy az ügyfél panaszaira jogszabály szerint határidőben, érdemben válaszoltak, mivel jogsértés nem történt, a panaszt nem látták megalapozottnak, azt elutasították, ugyanezen okból nem történt kötbér fizetés sem az előfizető részére, ugyanakkor az előfizető részére az őt ért kellemetlenségek kompenzálásaként a cég a kötbér jogszabályban meghatározott összegével azonos mértékű, 10 000 ezer forint összegű jóváírást biztosított – írták.