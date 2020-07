Nem kerülhet utcára a Tesco több ezer magyarországi dolgozója

Nem kerülhet utcára a Tesco áruházlánc több ezer magyarországi alkalmazottja, amennyiben az érdeklődő befektetők elfogadható vételárat alkudnak ki a vállalat regionális érdekeltségeire, köztük akár az itteni boltokra – tudta meg a Magyar Nemzet. A kormány stratégiai partnerének számító legnagyobb ágazati foglalkoztató munkavállalóinak továbbra is biztosított lenne a megélhetése a magyarországi alapellátási láncban.

Föl sem merülhet, hogy a magyarországi kiskereskedelemben a legnagyobb foglalkoztatóként jegyzett Tesco áruházlánc esetleges átalakulásával több ezer áruházi dolgozónak veszélybe kerül a munkahelye. A kormány stratégiai partnereként jegyzett multivállalat alkalmazottai számíthatnának a továbbfoglalkoztatásra a kiskereskedelemben és más, munkavállalókat segítő megoldásokra is – értesült a Magyar Nemzet annak apropóján, hogy a hét elején a londoni tőzsdei elemzők körében felmerült: a lengyel leányvállalat felszámolása után változhat a kelet-közép-európai Tesco Europa-csoport további, azaz cseh, szlovák és magyar vonalainak eddig megszokott működése.

A hazai vásárlók és az ágazati szereplők körében is nagy visszhangot váltott ki az az anyaországbeli szakértői előrejelzés, amely szerint már vizsgálják Londonban, hogy megéri-e továbbra is fenntartani a néhány éve veszteségbe fordult hipermarketek átalakítása utáni üzletpolitika alapján megmentett itteni piacokat. A racionalizálás folyamata tavaly hazánkban is befejeződött, amelynek során a nagy alapterületű üzletekben jelentős részeket adtak át más bérlőknek, ezzel általánosan csökkent a Tesco eladótere, amivel rentábilissé vált az itteni leány. Azonban a brexit, de főként a koronavírus-járvány miatt átalakult piaci viszonyokban megkérdőjeleződhet, hogy a befektetőknek megéri-e jelen lenniük a hagyományos üzletekkel, vagy inkább a brit piacon rendezi sorait a diszkontok által globálisan versenyhátrányba szorított mamutcég.

A mintegy háromszáz bolt, logisztikai központ és székhely értékesítését jelentő lengyelországi vonal felszámolásának nyár eleji bejelentése is jó példa arra, hogy a kivonulással érintett lengyel dolgozók megélhetése továbbra is biztosítva lesz az ottani kereskedelemben – hívták fel a figyelmet a Magyar Nemzet forrásai, kiemelve, hogy itthon sem engedné el a kormány a dolgozók kezét.

A lap úgy tudja, a nagy üzlethelyiségek ritkítási szándéka, illetve az inkább az online kiskereskedelemben való erősebb részvételt célzó tervek megvalósulása már leginkább attól függ a londoni anyavállalatnál, hogy a több szinten folytatott regionális tárgyalások során érkezik-e megfelelő árajánlat a kelet-közép-európai érdekeltségekre. A Magyar Nemzet londoni forrásai közölték: a járvány teremtette globális piaci helyzetben az eddigi pénzügyi vizsgálatok alapján inkább az online jelenlétet preferálnák a központban, ami utal arra, hogy előbb-utóbb biztosan lesz kérő az értékesebb ingatlanok többségére, akár Magyarországról is. Hozzátették, hogy akárcsak itthon, az ­angliai kereskedelemben is kész tényként kezelik a várható iparági fordulatot.