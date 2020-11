Növekvő lakásépítés, kevesebb építési engedély

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk. LAJKÓ ZOLTÁNNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HERCZEG BALÁZSNÉ (Született: Lajkó Gizella) életének 86. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. november 11-én 11.00 órakor lesz a szajoli temetőben. A gyászoló család

"Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön, S ha jól végezzük, ami reánk vár, Az emlékünk majd sok-sok emberöltőn Úgy ragyog, mint a fénylő napsugár. Ha a vonatunk már messze-messze jár." /Horváth Jenő - Seress Rezső/ Fájó szívvel tudatjuk, hogy PATYUS FERENC (1959-2020) 2020. október 1-én, hajnalban, négy évig tartó méltósággal viselt betegség után örökre megpihent. Fájdalmunkra enyhe írt ad, hogy a szerettei körében indulhatott utolsó útjára. Búcsúztatásáról később adunk értesítést. A szerető család

„Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, így emlékem áldás lesz rajtatok" Fájó szívvel tudatjuk, hogy MOLNÁR JÁNOS a Szolnok Pláza volt műszaki igazgatója életének 67. évében, 2020. október 31-én elhunyt. Hamvainak vízre bocsátására 2020. november 9-én, hétfőn 9.00 órakor egy rövid szertartás keretében kerül sor a Zagyva torkolatánál, a szolnoki csónakháznál. Kegyeletüket egy szál virággal kérjük leróni. A gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédnagymamánk HEGYES ISTVÁNNÉ (született: Berczi Emília) életének 86. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. november 10-én, kedden 14.30 órakor veszünk végső búcsút a szolnoki római katolikus temetőben. Gyászoló családja

EMLÉKEZÉS KANIZSA TIVADAR (1933. április 4. - 1975. november 4.) Kétszeres olimpiai bajnok, halhatatlan vízilabdázó, úszó, edző. Halálának 45. évfordulója alkalmából. Nem feledünk a Kanizsa család

EMLÉKEZÉS KOVÁCS LAJOS halálának 2. évfordulóján. Arca még mindig itt lebeg a szemünk előtt, Igen most is határozottan látjuk őt. Könny szökik a szemünkben, hogyha rá gondolunk bár tudjuk, álmát vigyázzák az angyalok. Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon, de ide már sosem térhetsz vissza, tudjuk. Hiába várunk Téged, talán jobban mint rég. Az otthonod a végtelen csillagos ég. Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már. Nekünk is mennünk kell hát utunkon tovább. Az út melynek végén reméljük találkozunk Veled, szívünkben mindig élsz. Sosem feledünk. Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOSARAS KÁROLY 88 éves korában 2020. november 1-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 5-én 14.45 órakor lesz a besenyszögi fenti temetőben. A gyászoló család Elízium Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LAJKÓ ZOLTÁNNÉ (született: Vízhányó Erzsébet) (Kiskunfélegyháza) életének 91. évében elhunyt. Temetése 2020. november 4-én 10.00 órakor lesz a szajoli római katolikus temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGLÓDI OTTÓ (Szolnoki lakos, volt taxis) 2020. október 10-én életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal, hogy VÍG ISTVÁN (volt kertvárosi lakos) 2020. október 17-én, 67 éves korában cibakházi otthonában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. november 3-án (kedden) 13.00 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temetőben. Búcsúztatását a Kegyelet Sírkő Optimum Kft. búcsúztatótermében tartjuk meg, amely a Járműjavító után található. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. SZÖLLŐSI JÓZSEF 2020. október 15-én 89 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 5-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Szerető lánya és unokája

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy KOVÁCS BÉLA (1952-2020) 68 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. november 10-én 14.00 órakor családi körben történik a rákóczifalvai temetőben. Köszönetet mondunk a Hetényi Géza Kórház II. belgyógyászat ápolóinak, külön köszönjük Dr. Nagy Anita főorvosnő rendkívüli gyógyító munkáját. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERDÉLYI ANDRÁSNÉ (született: Kocsis Katalin) életének 77. évében örökre megpihent. Drága szerettünk búcsúztatása 2020. november 03-án 15.00 órakor lesz, a fegyverneki Annaházi temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÍRÓ FERENCNÉ (született: Mészáros Anna) (a volt Abonyi Úti Általános Iskola dolgozója) életének 95. évében 2020. október 19-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 6-án 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

"Megállt egy szív, mely élni vágyott, Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, és nem hisszük el, hogy már Téged hiába várunk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy IFJ. BERKÓ SÁNDOR 49 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. november 4-én 13.00 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temető ravatalozójában. Kérjük, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család

"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt." Mély féjdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk TÁNCOS MIKLÓSNÉ 2020. október 15-én 85. éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 3-án 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérik. Búcsúznak tőle szerető fia, lánya, menye, unokái és dédunokái

EMLÉKEZÉS SZABÓ ISTVÁN halálának 4. évfordulóján "Szomorú az út mely sírodhoz vezet, ahol megpihent dolgos két kezed. Megpihenni tértél, hol nincs több fájdalom, de szívünkben itt leszel mert hiányzol nagyon." Soha el nem múló szeretettel őrizzük emlékedet. Feleséged, Fiad és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SÁNDOR IMRE (anyja neve: Dalka Mária, született: 1962. november 5.) életének 57. évében elhunyt. Temetése 2020. október 30-án 11.00 órakor lesz a törökszentmiklósi római katolikus temetőben. A gyászoló család.

EMLÉKEZÉS NAGY ALBERTNÉ (született: Demény Erzsébet) halálának 4. évfordulóján. "Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeid szívünkben örökké élnek." Szerető családod Zagyvarékas, Szászberek