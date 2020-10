Szakmai szervezetek: lendületet adhat az építőiparnak az 5 százalékos áfa

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS FERENCNÉ Született: Nagy Katalin (A "60"-as bolt dolgozója) életének 76. évében elhunyt. Temetése 2020. október 20-án 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak a szomszédoknak, ismerősöknek akik BULYÁKI BALÁZS búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA FERENCNÉ (született: Németh Erzsébet) 2020. október 7-én, életének 75. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 20-án 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy BÁNVÖLGYI ATTILA életének 65. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatására 2020. október 15-én (csütörtökön), 10.00 órakor kerül sor a szolnoki református (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Férjem, Édesapánk, Tatánk, Dédi Tatánk SZILÁGYI ISTVÁN életének 78. évében örökre megpihent. Drága szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 15-én 13.00 órakor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában lesz. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS Elvesztésébe soha bele nem nyugodva. „Elmúlt 1053 nap, soha nem látunk többé, könnyes szemmel súgjuk hiányzol örökké. Nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél, elhagytad a lakást, amit úgy szerettél. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél.” PÉLI IMRE (1941. október 10.-2017 november 22.) A Péli gumiszerviz megálmodója és megvalósítója, születésének 79. évfordulóján, halálának 1053. napján. Köszönöm az együtt töltött csodálatos 40 évet. Szerető feleséged, imádott kicsi Fifikéd, Zsolti, Kati, Imi, Ági

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy CSOMÁN MIHÁLY okleveles könyvvizsgáló, az Állami Számvevőszék nyugdíjasa életének 79. évében örökre megpihent. Temetése 2020. október 13-án 14.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS GUBA TAMÁS (1962-2010) "Viszontlátásra a földnek porában, Viszontlátásra az égi sugárban, Viszontlátásra a Holdnak udvarán, Vagy a Tejút valamely csillagán." Krisztina

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JUHÁSZ JÁNOS SZILVESZTER (1948-2020) életének 72. évében, 2020. szeptember 28-án elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 13-án 10.00 órakor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben lesz. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. GERŐCS VENDEL életének 75. évében, hosszan tartó betegség után 2020. szeptember 28-án elhunyt. Családja kísérte végső nyughelyére a szolnoki Kőrösi úti temetőben. Legyen néki könnyű a föld

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy KIS ISTVÁNNÉ (született: Varga Mária) 2020. október 2-án, életének 88. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 14-én 11.00 órakor lesz az alattyáni temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik búcsúztatóján megjelennek és fájdalmunkban együttéreznek. A gyászoló család

"Csillag lett, mert szívből szeretett, mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké ott marad." SZABÓ JÓZSEFNÉ (született: Antal Margit) 88 éves korában, 2020. október 5-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 13-án 11.00 órakor lesz a tószegi római katolikus temetőben. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS FAKAN BÉLA halálának 6. évfordulóján. "Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, Hiszen Napként az égen nektek ragyogok! Ha szép idő van s kék az ég, Jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, Inkább a szép dolgokon kacagjatok! Ha telihold van, az értetek ragyog, S azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem! Én is imát mondok majd értetek, Hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, Hiszen szívetekben jó helyen vagyok..." Mindig emlékezni fogunk rád. Szerető családod

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HASZNOS FERENC (1943-2020) 77 éves korában, 2020. szeptember 30-án, súlyos betegségben elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. október 8-án 14.30 órakor veszünk búcsút a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BALPATAKI ISTVÁN (nyugalmazott rendőr alezredes) 99 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 8-án 11.30 órakor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben lesz. A gyászló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett elhunytunk ID. FARKAS KÁROLY búcsúztatóján megjelentek és fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÜRTHY ISTVÁNNÉ (Született: Major Zsuzsanna) 76 éves korában, 2020. szeptember 24-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 9-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

"Tudom az Megváltóm él, hajléka készen vár rám." Megrendülten tudatjuk mindenkivel, aki tisztelte és szerette, hogy DR. NEMES ANDRÁS a szolnoki Hetényi Géza Kórház főorvosa, Jászkisér város díszpolgára, 2020. szeptember 29-én, életének 76. évében elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés, melyről értesítést jelentetünk meg. Szerető családja Az elhunytat Szolnok Megyei Jogú Város saját halottjának tekinti. Életéért legyen Istennek Dicsőség.

"Úgy szerettem volna még egy kicsit köztetek maradni, a sors ennyit rendelt nekem, nem volt erőm megváltoztatni." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Férjem, Édesapánk, Nagyapánk TÓTH TIBOR volt férfi fodrász 2020. szeptember 24-én elhunyt. Drága szerettünktől 2020. október 9-én 14.30 órakor veszünk végső búcsút a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS El nem múló szeretettel emlékezünk HEGEDŰS FERENC halálának 30. évfordulóján. "Csillag lett, mert szívből szeretett, mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké ott marad." Szerető családod