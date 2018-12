Több mint 100 ezren juthatnak hozzá befektetésükhöz

Az év utolsó napján lejár a 2013-ban nyitott tartós befektetési számlák (tbsz) megtakarításainak ötéves tartási ideje.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján több mint 100 ezer darab számla tulajdonosa – több mint 600 milliárd forint értékű befektetés után – juthat hozzá a hozamaihoz adómentesen e számlákról.

Az MNB honlapján elérhető legfrissebb adatok szerint összesen 354,4 ezer tartós befektetési számlát nyitottak a hitelintézetek, a befektetési vállalkozások és a fióktelepek október végéig. A tbsz-eken elhelyezett befektetések összértéke 2 614,1 milliárd forint.

A tartós befektetési számlák lényege, hogy a megtakarítás után nem kell adót fizetni, amennyiben a számla tulajdonosa öt évig a számlán tartja az elhelyezett összeget. Három év után is van már kedvezmény, ekkor 10 százalékos személyi jövedelemadó (szja) terheli a hozamokat pénzfelvétel esetén.

A szabályozás alapján tbsz keretében kétfajta számla létezik: az egyiken bankbetéteket, a másikon értékpapírokat lehet tartani.

A számlákra csak a nulladik évben, az úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, azt követően, hogy 25 ezer forintos kötelező nyitóbefektetéssel megnyitotta a számlát.

A lekötési időszak végén a megtakarítás részben vagy egészben is felvehető, illetve újra be is fektethető.

