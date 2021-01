Újabb beruházást hoz Magyarországra az orvosi diagnosztikai vállalat

A SYNLAB Hungary Kft. 2021 első felében tervezi átadni új járványügyi laboratóriumi részlegét, mely akár napi ötezer PCR teszt kiértékelésére is képes lehet.

A SYNLAB Hungary Kft. 140 millió forintos támogatást nyert el a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. pályázatán; a 281 millió forint összértékű beruházásból a kapacitásbővítés mellett a koronavírus tesztelésével kapcsolatos fejlesztésekre is költenek – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a SYNLAB okiratátadási ünnepségén szerdán Budapesten.

Hozzátette, hogy a cég 2021 első felében tervezi átadni új járványügyi laboratóriumi részlegét, mely akár napi ötezer PCR teszt kiértékelésére is képes lehet. A miniszter kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy az orvosi diagnosztika legnagyobb európai magánszolgáltató vállalata újabb beruházást hozott Magyarországra, azon belül Csepelre. A csepeli központ „Közép-Európa legnagyobb magándiagnosztikai laborja, Európában talán a legmodernebb ilyen típusú létesítmény”, ahol 6000 négyzetméteren évente 45-50 millió lelet értékelését végzik – ismertette.

Közlése szerint a kormány támogatásával most újabb laboratóriumi eszközöket, berendezéseket szereznek be, valamint új vérvételi és értékelési kiválósági központot hoznak létre, és egy speciális COVID-19 labor is megkezdi működését. Az elemzési kapacitásokat növelő beruházás hozzájárul az egészségügyi védekezés sikeréhez, és a járvány terjedésének lassításához – hangsúlyozta a miniszter.

Szijjártó Péter kiemelte: verseny volt azért, hogy a 22 ezer embert foglalkoztató, brit tulajdonosi hátterű vállalatcsoport hova helyezze újabb kapacitását. A cég döntésében szerepe lehetett a már meglévő magyarországi tapasztalatoknak – mondta. Megjegyezte, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA a SYNLAB-ot jelölte ki hivatalos tesztlaborként; minden, a magyar nemzeti válogatottal kapcsolatos tesztelés itt történt, ezért a tárcavezető köszönetet mondott a cégnek. Azt is kiemelte, a járvány időszakában az itt dolgozók munkájukkal hozzájárultak a betegséggócok izolálásához, a járvány terjedésének lassításához.

Emlékeztetett rá, hogy a járvány munkahelyeket veszélyeztet világszerte, ezért döntött a magyar kormány úgy, hogy a munkanélküliséggel szembeni harcot finanszírozza, és azoknak a cégeknek nyújt támogatást, amelyek a jelenlegi nehéz helyzetben is fejlesztenek. Az elmúlt hónapok döntéseivel 1338 vállalati beruházást támogattak, ezekkel 830 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések Magyarországon – sorolta.

Lévai Richárd, a SYNLAB Hungary Kft. ügyvezetője elmondta: a SYNLAB az országos veszélyhelyzet kihirdetésétől hatóságilag kijelölt járványügyi laborként működik a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) folyamatos partnerségben. Tavaly márciusban napi 500 PCR tesztet bírt el a labor, ma naponta 2500 teszt elvégzésére van kapacitásuk a tárca és a HIPA támogatásának is köszönhetően, a cél pedig a kapacitás megduplázása 2021 első felében – mondta az ügyvezető.

A csepeli laborban 2020 április óta folyamatosak a fejlesztések, többek között három új, a vírusteszteléshez szükséges nagyteljesítményű automatát szereztek be, és egy speciális elszívórendszerrel felszerelt COVID-laboratóriumot is kialakítottak. A korszerűsítéseket 2021-ben is folytatják egy teljesen új járványügyi laboratóriumi rész kialakításával, további laboreszközök beszerzésével, valamint új vérvételi és konzultációs kiválósági központ kialakításával.

A járványhelyzet, és a 2020-as tavaszi teljes leálláskor a laboratóriumnak egyik pillanatról a másikra kellett átállnia a COVID tesztelésére, miközben a kórházak, és majdnem az összes vérvételi helyük is bezárt, és a labor egyéb területei munka nélkül maradtak. „A 80 százalékos volumenvisszaesés ellenére is minden munkahelyet sikerült megtartanunk, ősszel pedig több mint 50 új kollégát vettünk fel” – tette hozzá.

Az ügyvezető kiemelte: mivel a SYNLAB Európa legnagyobb, és a világ harmadik legnagyobb humán egészségügyi laboratóriumi hálózatát működteti, szakemberei 4 kontinens több mint 40 országából osztják meg egymással a tapasztalatokat. Közölte: a megvalósított fejlesztések, a megvásárolt berendezések és az automatizáció irányába tett egyéb lépések a magánlabor további, hosszútávú céljait is szolgálják: többek között olyan, a női egészség védelmét célzó vizsgálatokban, mint a méhnyakrák-szűrés, és különböző, szexuális úton terjedő kórokozók kimutatása. A cégcsoport egyik európai HPV kiválósági központja Budapesten lesz – mondta.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a térség választókerületi elnöke úgy fogalmazott: Csepelen világszínvonalú labordiagnosztikai központ jött létre, „Csepel egyik büszkeségpontja”. A cég 900 dolgozójából 300-an Csepelen dolgoznak. Ez a kormány, az itt élő emberek, és a cég összefogásának eredménye – mondta, hozzátéve: itt hozzák létre a SYNLAB HPV kiválósági központot is. Világhírű cég Magyarországon, a magyar kormány támogatásával, a csepeli emberek munkájával, magyar érdeket szolgál és „ez a lényeg” – húzta alá.

A SYNLAB Hungary Kft. Európa legnagyobb laborszolgáltatójának, a nemzetközi SYNLAB csoport leányvállalataként van jelen Magyarországon, 900 munkavállalójával az ország legnagyobb magánegészségügyi intézménye. Jelenleg a 2019-ben átadott csepeli központi laboratóriumukban, Kelet-Közép-Európa legnagyobb humándiagnosztikai laboratóriumában 6000 négyzetméteren végeznek labordiagnosztikai szolgáltatásokat, több mint 100 vérvételi helyük az egész országot lefedi.