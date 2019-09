Három dologra kíváncsi a héten a NAV

Zöldségeseket ellenőriznek.

A szüret és az őszi gyümölcsbetakarítási időszak beköszöntével zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőriz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – írta keddi lapszámában a Magyar Nemzet.

A hatóság friss ellenőrzési kalendáriuma alapján a héten a fővárosban vizsgálódik a NAV, de Bács-Kiskun megyében is előfordulhatnak hatósági eljárások. Baranyában és Tolnában pedig a napokban tartottak a szüreti rendezvényekre összpontosító ellenőrzéseket.

Az adóhivatal elsősorban azt ellenőrzi, hogy a kereskedők adnak-e nyugtát, számlát a vevőknek, bejelentették-e az alkalmazottaikat, és szabályszerűen használják-e online pénztárgépüket.

A lap emlékeztet, hogy az adóhivatal a nyár eleje óta folyamatosan figyelemmel kíséri az ország több megyéjében a gyümölcs- és zöldségárusok tevékenységét. A piacokon, a közterületeken és az út mentén működő vállalkozásoknál is megjelentek a revizorok, így sorra kerültek mások mellett az epresek és a dinnyések is, emellett a nagykereskedőknél is végeznek ellenőrzéseket – olvasható a Magyar Nemzetben.

