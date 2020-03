A dolgozók megtartását szorgalmazza a VOSZ is

Senki előtt nem kétséges, hogy a koronavírus okozta helyzet súlyosan érinti a gazdaságot, vállalkozásokat, munkáltatókat egyaránt. Több szektorban szinte megállt az élet, leépítésekkel kell számolni, de hosszabb távon még a jelenleg jól működő területeken is számottevő nehézségekkel kell szembenézni.

– A VOSZ megyei szervezeteként mindent megteszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten képviseljük a vállalkozások érdekét, hallassuk a hangunkat a döntéshozók felé – hangsúlyozta dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei elnöke.

– Nagyon sokat számít most, hogy mit tudnak tenni a vállalkozások annak érdekében, hogy talpon maradjanak. A kialakult helyzet mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat nagyon rosszul érinti, főleg a kis- és középvállalkozói szektorban. Ha a vállalkozások jelentős bevételektől esnek el – mert nincs elég megrendelés, igény a szolgáltatásaikra, és ezért be kell zárniuk – arra kényszerülnek, hogy jobbik esetben fizetett vagy fizetés nélküli szabadságra küldjék dolgozóikat, míg rosszabb esetben kénytelenek elbocsátani őket.

– Így bekövetkezik egy olyan, korábban nem várt helyzet, hogy az egyébként jól teljesítő, jól képzett, minőségi munkára alkalmas emberek munkanélkülivé válnak. És vagy el tudnak helyezkedni más helyen – ami most nem nagyon valószínű –, vagy marad számukra a munkanélküli járadék. Ha pedig a vállalkozó elveszíti humánerőforrása nagy részét, amikor rendeződik a helyzet – nem tudni, hogy három hónap vagy csak fél év múlva –, és ismét bekövetkezik a fellendülés, akkor bizony nem lesz, akivel elvégeztesse a munkát, hiába lenne igény ismét a szolgáltatásaira vagy termékeire. Mindezekkel az állam is számottevő adóbevételtől esik el. Gyakorlatilag akárhogy is nézzük, a munkavállaló és a munkáltató, de az állam is rosszul jár, így mindenképpen a megoldások felé kell elmozdulni – emelte ki dr. Lits József.

– Az a vállalkozás, amelyiknek van megtakarítása, az foggal-körömmel harcol, hogy ne veszítse el a munkavállalóját. A tőkeerős multik legtöbbje a megyében is azzal a lehetőséggel él majd, hogy a munkavállalókat hosszan tartó szabadságra, vagy netán kényszerszabadságra küldi úgy, hogy bizonyos jövedelmet biztosít, illetve csökkentett kapacitással folytatja a termelést. A dolgozó is jobban jár, ha pihenőre küldi a munkáltató, és adott időre a jövedelmének csak ötven százalékát kapja meg, mint ha munkanélküli járadékért kellene folyamodnia. A munkavállalóknak is be kell látniuk, hogy e döntések nem ellenük vannak.

– Ott van ez a sokat emlegetett „rabszolgatörvény”, a munkaidőkeret, aminek előnyeit a cégek most ki tudnák használni: ha most egy ideig leállás van, ugyanúgy kaphatnak fizetést a dolgozók, és később a munkaidőkereten belül többlet-munkaórákkal kompenzálják e kiesést. Óriási dolog, hogy vannak területek, ahol home office-szal, azaz otthoni munkavégzéssel, bérkiesés nélkül meg tudják oldani a helyzetet. A kkv-szektor azon szereplői, melyek nem élelmiszeriparhoz kötődnek vagy olyan szolgáltatást nyújtanak, melyre jelen helyzetben is szükség van, egyértelműen vagyonvesztést fognak elszenvedni, nem is fog mindegyik talpon maradni.

Dr. Lits József azt is elmondta, hogy a VOSZ a megyei kis- és középvállalkozói szektor képviselőinek kérdőívet küldött ki, hogy felmérjék, miként hat rájuk a kialakult helyzet, mi jelenti náluk a legnagyobb problémát, és ezek alapján igyekeznek meghatározni, milyen válaszlépések lennének a legmegfelelőbbek. Minden hétfőn tart egyeztető fórumot a kormány a versenyszférával. De már most látszik, hogy egyes szektorokban kritikus a helyzet. Próbálják a hitellehetőségekben rejlő tartalékerőt kiaknázni.

A Széchenyi Kártya Programot, ezt a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukciót még a VOSZ, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hívta életre 2002-ben. Dr. Lits József elárulta, Válság Széchenyi Kártya kiadásán dolgoznak, erre jó esély van, bár még tartanak az egyeztető tárgyalások.

– Nagyon fontos kérdés, hogy most milyen támogatáshoz juthatnak a nehéz helyzetbe került vállalkozások, számolhatnak-e alacsony kamatozású, hosszú futamidejű, netán vissza nem térítendő támogatásokkal.