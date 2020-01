A főállatorvos elrendelte a baromfik zártan tartását

Az országos főállatorvos elrendelte hazánk teljes területén a baromfik zártan tartását.

Ezáltal csökken a vadon élő madarakkal való érintkezés lehetősége, ezzel együtt a baromfiállományok madárinfluenza-vírussal történő fertőződésének kockázata is. A határozatában előírt zártan tartás azokra a gazdaságokra vonatkozik, ahol az állatok kifutója felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval. Azok, akik nem tartják be az előírásokat, egy járvány kitörése esetén elesnek az állami kártalanítástól.

A madárinfluenza legutóbbi, magyarországi megjelenésekor 2,6 millió állatot kellett leölni, a kár tízmilliárdokban volt mérhető. Vajon most mennyire fenyegető a helyzet, és számítani lehet-e a baromfi vagy a tojás árának emelkedésére?

Emellett továbbra is érvényben van a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeit tartalmazó 2017-es főállatorvosi határozat is, mely előírja, hogy a takarmányt zárt, fedett helyen kell tárolni, nyílt vízből pedig tilos itatni. Az állatok almozására használt anyagot szintén meg kell óvni a vadmadarakkal való érintkezéstől. A határozat tartalmazza a zártan tartáshoz használt építmények – víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfik telepítési sűrűségnek megfelelő – minimum alapterületét is.

– A pár évvel ezelőtti járvány idején jelentős mértékű volt a fertőzés, és nagyon komoly intézkedések történtek – emlékeztetett Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. – Akkoriban nem voltak felkészülve a gazdatársak a veszélyre, azért okozott a vírus akkora kárt. Most azonban más a helyzet. Akik azóta is betartják az óvintézkedéseket, azoknak döntő hányada nincs veszélyeztetve. Azzal számolni kell minden évben, hogy a vándormadarak révén a madárinfluenza is bejuthat az országba, de ha ügyelnek a gazdálkodók az állattartás körülményeire, és haladéktalanul eleget tesznek az elrendelt biztonsági intézkedéseknek, a három-négy évvel ezelőttihez hasonló mértékű fertőzéstől nagy valószínűséggel nem kell tartani. Megyénkben egyelőre sehol nem jelentkezett a fertőzés – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba.

A megyei NAK-elnök azt is kiemelte, hogy a madárinfluenza kapcsán a pulyka, kacsa, liba, tyúk és tojás ára csak néhány százalékkal emelkedik, komolyabb drágulással nem kell számolni, ezt egyelőre semmi sem indokolja.