A gazdálkodók várják a hótakarót, jól telelnek az őszi vetések

A hosszú, igen enyhe ősz után pár hete téliesre fordult az időjárás. A gazdálkodók már várták a hideget és a hótakarót.

Bár ez utóbbi még várat magára, egyelőre minden jel arra mutat, az őszi vetések jól telelnek. Az időjárás viszont kedvezett a pockok szaporodásának is, így a gazdáknak gondot kell fordítaniuk az ellenük való védekezésre is.

– Hidegebb idő és egy kis hó jól jönne a földeken – nyilatkozta a Besenyszög határában gazdálkodó Bede Ferenc. – Az ősz nagyon enyhe volt, a repcéért aggódtam is október végén, hogy túl fog fejlődni, de itt a besenyszögi határban ez végül nem következett be.

De láttam, hogy Abony felé például sokkal magasabbak a növények.

– A csapadék jól jött, kellett is ez a mennyiség, sőt, még többet is elbírna a föld. De azt inkább hó formájában várnánk, mivel a fagyott talajon könnyen összeszalad a víz, ha eső esik. Az őszi árpa és a búza is szép, az utolsó pillanatban megjött rá a csapadék, így tudott megfelelően fejlődni. Sajnos elég sok van, akad olyan terület, ahol irtani lehetne, de nagy az ellenállás a vegyszerekkel szemben a közvélemény részéről. Ezt tulajdonképpen meg is lehet érteni, hiszen sok madár található a környéken. A repcetáblát megszállták a kócsagok is az utóbbi hónapokban. De reménykedünk, hogy a fagy a pockokat is megritkítja – bizakodott a gazda.

– Eddig még nem volt nagy hideg mifelénk sem, így viszonylag jól telelnek az őszi vetések – adott helyzetképet a Tiszasülyi Gazdakör elnöke, Fekete József. – A repce jó állapotban van, a későbbi vetésű őszi búza gyengébb, a korábbiak viszont szinte túlfejlődtek. A talajmunkákat jórészt mindenki el tudta végezni időben, most már csak a hótakarót várjuk. A pockok a műveletlen területek mentén, a táblaszéleken, árokpartokon jelen vannak, de összességében még nem jelentős a kártételük – fejtette ki Fekete József.

Múlt év tavaszán, mint hírportálunk is megírta, komoly gondot okozott a környékbeli gazdáknak a vaddisznók kártétele.

– A vaddisznóállomány is ritkulni látszik, mostanában jóval kevesebben vannak, Egy részük bizonyára betegségben hullott el, meg a vadászok is ritkították. De a szívósabbjai azért most is mozognak – számolt be róla a sülyi gazdálkodó.

Tóth Gáboréknak többfelé vannak kisebb földjeik, de úgy tapasztalja, bár a növények fejlettsége területenként eltérést mutat, különösebb probléma sehol nem mutatkozott. A repce fejlődését viszont nekik is vissza kellett fogniuk. A pocok az utóbbi pár hétben megritkult, viszont decemberben volt, ahol tömegesen találkozott mezei egérrel, a tárolóban számos zsákot rágtak ki, de pár nap után maguktól el is tűntek.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke is arról számolt be, hogy összességében megfelelő az őszi vetések állapota.

– A kezdeti őszi időjárásnak köszönhetően az őszi repce túlnyomó többsége olyan ütemben fejlődésnek indult, hogy a növekedését szabályozni kellett, de a jelenlegi hőmérsékleten jól telelnek. Az őszi gabonafélék az optimálisnál később keltek ki, de jó tőállománnyal be lehetett hozni a lemaradást, már az ősszel megbokrosodtak a növények. A megyei gabona 80–85 százalékban megfelelő fejlettségű, és most megkapja a számára szükséges hideghatást is. Sokszor kint alszik még ugyan, de az eddigiek alapján azt mondhatjuk, biztosítottak a felté­telei a jó termésnek. A gabonahelyzet most sokkal stabilabb, mint tavaly. Mivel kedvező volt az időjárás, kikeltek a gyomnövények is, de amelyek a hideget nem tolerálják, most kifagytak, így a búza kultúrállapota sokat javult.

– A tavaszi és nyár eleji időjárás persze még nagyon befolyásolhatja a gabonatermést. Egyelőre sokat jelentene, ha lenne hótakaró, ami egyrészt védi is a növényeket, másrészt az olvadás idején a csapadék egyenletesen szívódik be a talajba. A téli csapadék mennyisége egyébként a sokéves átlagnak megfelelő, de a száraz őszt még nem sikerült pótolni, 50-100 milliméter csapadékkal még számolnánk – összegezte a megyei helyzetet az elnök.