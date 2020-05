A szomszédos megyékben már jelen van a kór

Márciusban ismét megjelent hazánkban a madárinfluenza. A Nébih laboratóriuma március 25-én mutatta ki a vírus H5N8 altípusának jelenlétét egy Bács-Kiskun megyei kacsatartó gazdaságban. A hónap végén Csongrád megyei gazdaságok állományában is felütötte fejét a rettegett kór, majd majd április végén már Békés megyében is találtak fertőzött szárnyasokat. Mivel a három megye szomszédos Jász-Nagykun-Szolnok megyével, szűkebb hazánk állattartói is félnek a fertőzéstől.

– Természetes, hogy aggódnak a megyei gazdák – nyilatkozta Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. – Nagy a bizonytalanság körükben, hiszen ennek a kórnak a terjedése óriási veszélyt jelent a baromfiágazatra, legyen szó akár csirkéről, kacsáról, pulykáról vagy egyéb szárnyasról. Ezt a kórt elsősorban a vándormadarak terjesztik, bármikor behozhatják megyénkbe is, így mindent meg kell tenni a baromfiállomány óvása érdekében. A megelőzésre kell koncentrálni. Ha valahol felüti fejét a fertőzés, az néhány napon belül elterjedhet, emiatt az állományt ki kell irtani, utána fertőtleníteni a helyet. A gazdálkodó kap ugyan kártérítést, de elesik a folyamatos bevételtől. Csépánál, Szelevénynél és Tiszasasnál megfigyelési körzetet jelöltek ki. Vajon ennek mi állhat a hátterében? – Jász-Nagykun-Szolnok megye területén idén nem állapítottunk meg madárinfluenza-megbetegedést – tájékoztatta hírportálunkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). – Az említett három település ahhoz a tíz kilométeres sugarú megfigyelési körzethez tartozik, amit a Csongrád megyei Csongrád településén megállapított madárinfluenza-kitörés miatt rendelt el az állategészségügyi hatóság. Vagyis a szakemberek e települések teljes közigazgatási területére kötelezővé tették a megfigyelési körzetre vonatkozó utasítások betartását. – A megfigyelési körzet területén található baromfitartó gazdaságokban a jogszabály korlátozásokat ír elő az élő állat, az állati termék és az állati melléktermék szállítása tekintetében. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy azonnali vágás céljából baromfi csak az állategészségügyi hatóság által kijelölt vágóhídra szállítható, de csak az előzetes klinikai és laboratóriumi vizsgálat kedvező eredménye esetén. A hatályos jogszabályok alapján, megfigyelési körzetből származó állatokból nyert hús és termék kizárólag belföldön, az elrendelt alternatív azonosítójellel ellátva forgalmazható. Az uniós tagállamok felé a levágott állatok nyers húsa nem forgalmazható. Továbbtartásra baromfi csak a jogszabályban előírt feltételekkel, és csak belföldre szállítható. Azt is megtudtuk, hogy a baromfitartó gazdaságokat az állategészségügyi hatóság az éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. Ha azonban egy baromfitartó gazdaságban felmerül valamely bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség gyanúja, akkor ott a hatósági állatorvos haladéktalanul megkezdi a vizsgálatot. A telepek járványügyi vizsgálata a megfigyelési körzetben előírt vizsgálatokhoz szükséges mintavételek során is megtörténik. A fertőzés elkerülése érdekében tehát elengedhetetlen az állattartók megfelelő magatartása is. Az állományokat csak a járványvédelmi előírások szigorú betartásával lehet megóvni. Aki előírást szeg, bukja a kártalanítást Kiemelten fontos, hogy jelenleg az egész ország területén kötelező a baromfikat zártan, vagy madárhálóval védett helyen tartani, valamint zárt helyen kell őket etetni, itatni, továbbá a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni. Amennyiben az állattartó ezeket az előírásokat megszegi, illetve nem tartja be, egy esetleges járványkitörést követően, az állattartó telep felszámolása során kizárható az állami kártalanításból.