Az almát és a körtét is drágábban kínálják a megyei piacokon

A tavaszi fagyok és az aszály miatt idén az átlaghoz képest várhatóan negyven-ötven százalékkal kevesebb alma terem. A körtét még ennél is jobban megviselte az időjárás: egy átlag évhez képest ötven-hatvan százalékkal szerényebb lehet a termés. Jász-Nagykun-Szolnok megyében negyvennyolc hektár alma-, húsz hektár körteültetvény található, jó kérdés, mennyi gyümölcsöt tudnak végül e területekről betakarítani.

Idén csak körülbelül 300-350 ezer tonna almatermésre számítanak a szakemberek, ez egy átlagos évi termés (600 ezer tonna) ötven-hatvan százaléka. A gala és a golden fajtakörnél a helyzethez mérten jó a termés, míg kifejezetten gyenge a jonagold, jonathan és idared fajtáknál. A red delicious, pinova, braeburn, fuji fajták termése erősen heterogén, általában gyenge.

A körtéből a sokéves átlagtermés (32 ezer tonna) negyven-ötven százaléka (13–16 ezer tonna) várható csak idén – közölte Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– Én elégedett vagyok az idei terméssel. Jobbnak ígérkezik, mint tavaly, minőségre is, mennyiségre is – számolt be róla Hegyesi Péter, a túlnyomórészt idared fajtával foglalkozó törökszentmiklósi almatermelő. – Tavasszal volt ugyan egy kis fagy, de hullámzó, hogy mennyire érintette a fákat. Nálam is van, hogy kisebb a termés, ahol sok maradt a fán, ott nem lettek annyira nagyok, de ez a csapadék mennyiségétől is függ.

A Tóth házaspár Szolnok külterületén lévő kertjében idared és gála almák teremnek. Mint mondták, egyes fákról sok érőfélben lévő gyümölcs lehullott, míg más fák hozták az átlagos termést.

A szolnoki piacon sem dúskálhatunk e gyümölcsökben, és pár hete még igencsak a pénztárcájába kellett nyúlnia annak, aki almát akart csemegézni. Mára már nagyobb a felhozatal, és szerencsére az árak is mérséklődtek

Antal Ferencné őstermelő Rákóczifalván nevelgeti gyümölcsfáit. – Gyönyörű gyümölcsök növekedtek az ágakon, aztán valamiért elkezdtek lehullani. Jó kérdés, mennyi marad végül belőlük – számolt be tapasztalatairól Antal Ferencné rákóczifalvai őstermelő.

Gloster, mucsu, idared, Granny Schmith fajtái vannak. – Igyekszem olyan áron adni, hogy azért vigyék a vásárlók.

Körtéből sem találni még sokat a piacon, bár van, aki szerint nem olyan vészes a helyzet, mint hallani. József például Szolnokon, Alcsiszigeten termel vilmoskörtét, melyből ottjártunkkor is több ládányit kínált eladásra.

– Kezdetben nagyon jó termés mutatkozott, utána sok lehullott, ebbe a fagyok is besegítettek. Ennek ellenére szerintem még jónak mondható a körtetermés, a clapp fajtát kivéve – nyilatkozta.