Befektetési célból is sokan vásárolnak szolnoki lakásokat

Vége a nyaralásoknak, az iskolakezdéssel járó tennivalók garmadáján is túl vagyunk, ilyenkor jobban kezd pörögni az ingatlanpiac.

– Továbbra is jelentős a kereslet az új építésű és a használt ingatlanok iránt – osztotta meg tapasztalatait Sarkadi Nikoletta szolnoki ingatlanértékesítő.

– Ez minden bizonnyal a még érvényben lévő állami támogatásoknak, a csoknak, a babaváró hitelnek tudható be. A forgalom most erősödik a szezon miatt, és várhatóan decemberig kitart. Ilyentájt aktuálisak az őszi nagytakarítások, az emberek túl vannak a nyaraláson, iskolakezdésen, így a ház vagy lakás eladására, új otthon keresésére tudnak koncentrálni.

Az értékesítőtől megtudtuk: jelenleg nagyon keresettek a családi házak vidéken, az ilyen ingatlanokat meglehetősen rövid idő alatt el lehet adni. Természetesen a Szolnokhoz közeli települések felkapottabbak.

– Akik Szolnokon keresnek kertes házat, sokszor úgy fordulnak hozzánk, hogy tíz-húsz kilométer távolságra is érdeklik őket a lehetőségek, általában Rákóczifalva, Tószeg, Újszász vonalán érdeklődnek, de nagyon közkedvelt lett Besenyszög is. Ha ezen a környéken találnak megfelelő házat, akkor azt választják, hiszen vidéken egy megfelelő családi házhoz az ár-érték arányt nézve sokkal kedvezőbb összegért juthatnak hozzá, így megéri nekik az ingázással járó költségek ellenére is – fejtette ki Sarkadi Nikoletta.

A megyeszékhelyen is élénk az ingatlanpiac.

– Nagy az érdeklődés a szolnoki lakásokra, sokan akár befektetési céllal is vesznek. A megvásárolt ingatlant a felújítást követően kiadják albérletbe. Most az egy plusz fél szobás vagy kettő plusz fél szobás, ötven-hatvan négyzetméternél nagyobb lakásokat lehet jól eladni, ezeket keresik a családok vagy a csokot igénybe vevő leendő két-három gyermekesek. Az eladók szempontjából a belvárosi, első-második emeleti, erkéllyel rendelkező lakásokat lehet a leggyorsabban, a legmagasabb ár-érték arányban értékesíteni – mutatott rá a szakember.

Az nyilván nem okoz meglepetést, hogy a nyaralók, hétvégi házak piaca viszont visszaesett, ezeket az építményeket jellemzően üdülési szezonban és annak elején keresik, így nyáron robban be a piac.

– Most is akad persze kósza eladni és vásárolni szándékozó, de észrevehető, hogy vége a szezonnak. Most inkább azok próbálják meg értékesíteni a nyaralójukat, víkendházukat, akiknek valamiért ez sürgős, például szükségük van az érte kapott összegre – jegyezte meg Nikoletta.