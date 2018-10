Bőséges az almafelhozatal és jó áron kapható a gyümölcs

A piacok korai fajtákat felvonultató kínálatából és a kerti fákon növekedő gyümölcsök alapján már a nyáron gyanítani lehetett, hogy nem várható az idén almából hiány. Ez be is igazolódott: bőséges a felhozatal a piacokon.

A szolnoki vásárcsarnokban megyei, szabolcsi és import almák is csábítják e gyümölcs kedvelőit. Apró szeműeket kistermelőtől akár egy százasért is szerezhetünk, a nagyobbakat 120–380 forintos kilónkénti áron kínálják, az import fajtákért pedig 400–500 forintot is elkérnek.

– Jó ízű az idei alma, de meg kell nézni, kitől vegyünk, mert sérült példányokból sincs hiány – fejtette ki a szolnoki Básti Erika, aki férjével együtt nagy almafogyasztó. – Gondolom, ezek olyan környékről valók, ahol a nyáron jégverés volt. Szerencsére sok idén az alma, azt mondják, jól termett. Kolléganőm a Cserkeszőlő melletti gyümölcsösükből is igen szép példányokat hozott. A bevásárlóközpontokban viszont, ha csak nincs akció, nagyon drága a hazai alma is.

Juhászéknak többfelé van kisebb-nagyobb zártkertjük gyümölcsfákkal.

– Ahol volt csapadék vagy locsolni tudtunk, roskadoztak a fák, egy helyen viszont korán megverte a jég, aztán nem is jött igazán helyre. De panaszra nincs okunk, többfelé piacozik a család, a vevőink is viszik az almát – adott helyzetképet a családfő.

Sárai Bélánéék Homokon gazdálkodnak, van sokféle almájuk is. Mint mondta, a jég őket elkerülte, de elkelt volna a csapadék. A gála fajta kisebb lett a szokásosnál és van, amelyik már ráncosodik. Hullott is le belőle. A húsvéti rozmaringjuk hozott legszebb termést, rengeteg volt a fákon. Összességében viszont olyan 60–70 százalékos termést könyvelhetnek el.

Demény István Szolnok határában található kertjében viszont idén nagyon jó lett a termés. Golden, idared, jonagold és starking delicious fajtákat nevel.

– A héten szedtem le az utolsó adagot – számolt be róla. – Volt olyan kis fám, a starking delicious fajtából, amelyiken egy mázsa gyümölcs lett. Ízre is kiváló az alma. A molyok ellen idén is kellett küzdeni, körülbelül tíz százalék volt a szúrt almamennyiség. Kevés volt a csapadék, így elkelt a csöpögtető öntözés – fejtette ki.

– Nincs okom panaszra, szépek az almák, itt jókor jött az a kevés csapadék – nyilatkozta Hegyesi Péter törökszentmiklósi almatermelő is. Hét-nyolc hektáron túlnyomórészt idared fajtát termeszt, emellett golden és jonagold almája is van. – A tavalyinál tíz százalékkal jobb lett a termés, bár tavasszal volt egy kis jégkár, meglátszott a nyoma a termésen, de az ment léalmának, a kártevők közül az almamoly volt a jelentősebb. Összességében mennyiségre és minőségre is átlagos a termés. A léalma ára azonban fele annyi, mint a múlt évben, az étkezési almáé annyi, mint tavaly, de én már harmadik éve bioalmával foglalkozom.

Gond van a felvásárlási árral

– Az alma országszerte mindenütt jól termett az idén – foglalta össze Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. – Viszont alacsony az ára, de annyi kézen megy keresztül, míg a vevőhöz kerül, hogy az eredeti ár háromszorosáért lehet megvásárolni. A gazda kap kilójáért 70 forintot, míg a boltokban 200 forint vagy annál magasabb az ára. A kis piacokon még normál, elfogadható áron meg lehet kapni az almát, a boltokban viszont már nagyon drága. Erre az árképzésre megoldást kell találni, mert így annyira veszteséges almával foglalkozni, hogy előbb-utóbb feladják a gazdák, hiszen tönkremennek, és ez nemcsak megyénkben, de országszerte jellemző, legfőképp az olyan nagy almatermő vidékeken, mint a szabolcsi. Kormányszintű intézkedések kellenének, hogy az árfelhajtást megfogjuk. Ez nemzetgazdasági érdek is, hiszen, ha nem lesz elég hazai gyümölcs, nem lesz konkurenciája a külföldről behozott almának. Sajnos, még nem történtek hatékony intézkedések.