Busás összegekért találnak gazdára a szolnoki ingatlanok

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet után újra lábra kapott a lakáspiac a megyeszékhelyen. Ám a kezdeti élénkülés nem bizonyult tartósnak. Ismét megjelentek azonban azok az érdeklődők, akik befektetési céllal keresnek ingatlant.

– Amikor feloldották a kijárási korlátozást, az emberek megérezték, hogy szabadabban mozoghatnak. Ugyanez igaz a szolnoki ingatlanpiacra is. Ekkor ugyanis történt egy hirtelen ugrás, azaz sokkal bátrabban és intenzívebben kerestek lakásokat az érdeklődők. Az ingatlanközvetítők közreműködését is többen kérték, mint azelőtt – vázolta a megyeszékhely veszélyhelyzet utáni ingatlanpiaci helyzetét Janik Ildikó. A szolnoki Openhouse ingatlaniroda tulajdonosa közölte, hogy bár a kínálat is nőtt az elmúlt hónapokban, a fellendülés mostanra némileg megtorpant. Továbbra is sok az érdeklődő, de azok már kevesebben vannak, akik meg is akarják nézni az adott ingatlant. A vásárlásoknál pedig az látszik, hogy az egekbe szöktek az árak.

– Nagyon magas összegeket határoznak meg az eladók. Sokan nem veszik tudomásul, hogy az irreálisan drága ingatlanokat nem veszik meg – hangsúlyozta a szakértő. Továbbá hozzáfűzte, hogy várhatóan lassú folyamat lesz, mire az árak helyreállnak a városban. Különösen, mivel a növekedés a családi és a társasházaknál egyaránt megmutatkozik. A helyi városrészek kapcsán ugyanakkor elmondható, hogy Szolnok legkeresettebb része még mindig a belváros. Ám az itteni lakások iránt érdeklődők mintegy fele idővel meggondolja magát, mert azzal szembesül, hogy jóval drágábbak a városközpont ingatlanjai.

– Ezzel együtt vannak olyan megosztó területek, mint amilyen a Tallinn városrész. Van, aki nagyon szereti a környéket, de olyan is bőven akad, aki mereven elzárkózik az elől, hogy egy itteni ingatlant válasszon. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ha a városrészt sikerül felfűzni a közelmúltban tervezett úthálózatra, akkor egy rendkívül jól megközelíthető térséggé válik. Emellett itt is számos, jó állapotban lévő lakás található – tudtuk meg.

Janik Ildikó rámutatott, Szolnok kertvárosi övezete szintén a vonzó területek közé tartozik, piaci szempontból viszont hátránya, hogy a területe meglehetősen behatárolt. Két, viszonylag nagy forgalmú út van a közelében, emiatt nehezen lehet benne terjeszkedni, az ingatlanok darabszáma ezáltal lényegében adott. A megyeszékhelyen még mindig jellemző az a tendencia, miszerint sokkal inkább keresik a családi házakat, mint a társasházi otthonokat. Ugyanakkor újra megjelentek azok az érdeklődők, akik befektetési céllal keresnek lakásokat.

Az Otthon Centrum nemrégiben foglalta össze a régióközpontok és a megyei jogú váro­sok új építésű lakásprojektjeit. Mint írják, felméréseik alapján 325 társasházi lakásprojekt volt elérhető 2020 júniusában, ezekben összesen 9231 új lakás épült. A huszonhárom megyei jogú város közül a legtöbb beruházás Győrben, Debrecenben, Pécsett és Szegeden ismert. A felsorolt négy városban található az online meghirdetett új lakásprojektek közel fele. 2019 második negyedévében 45, míg 2020-ban 29 projekt indult, ami harmincöt százalékos csökkenést jelent. Az épülő lakások száma Győrben volt a legtöbb, 1883. Szegeden 1202, Debrecenben 1088 új lakást kínáltak.