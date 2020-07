Csak az olcsó falusi telkek kelendőek a megyében

Az utóbbi években igencsak megugrott ingatlanárak miatt többen fontolóra veszik, hogy inkább telket vásárolnak minél kedvezőbb áron. Értékesítői információk szerint a 4-es elkerülő út mentén fekvő településeken észrevehetően nőtt az érdeklődés a porták iránt is.

– Vidéken inkább a kis értékű portákat és házakat keresik – mutatott rá Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa.

– De azt nem lehet mondani, hogy járványveszély alatt megugrott volna irántuk az érdeklődés. Egyértelműen nőtt viszont a kereslet azokon a területeken, ahol most kiépül az elkerülő út. Tiszapüspökinél észrevehető a mozgolódás. Van olyan ingatlan, amit öt-hat éve árultunk, és nem akadt jelentkező, most viszont elkelt, éppen az út miatt. Ebből az okból kifolyólag például Besenyszögön is nőtt az érdeklődés. A többi kistelepülésnél még pangó állapot jellemzi a piacot, főleg ott, ahol nem olyan jó a tömegközlekedés, rossz az utak állapota, nem nagyon van a környéken munka, de az is meghatározó, milyen a közbiztonság.

– De az érezhető, hogy amint a vírushelyzet nagyrészt lecsengett, megmozdult a piac, főként a régebb óta folyamatban lévő üzletek értek be. De azt kell mondani, és ez igaz a környező településekre költöző szolnokiak esetén is, hogy az emberek nagy része azért ezeken a településeken keres portát, mert nincs elég pénze, hogy a város területén vegyen telket vagy házat. Bár előszeretettel hivatkoznak arra, hogy azért keresgélnek mondjuk Tószegen, mert könnyebb bejönni a belvárosba, mint Szandáról, de igazából az anyagiak meghatározók – fejtette ki az ingatlanszakember.

Egyes településeken pedig lényegében ingyen is hozzá lehet jutni telekhez. Többek között Tiszajenőn is. Még évekkel ezelőtt a lakónépesség megtartása, növelése érdekében döntöttek úgy, hogy a letelepedni szándékozóknak szinte ingyen, mindössze 5 forintért adják el az önkormányzati portákat.

– Ez a rendelet még mindig él, a fiatalokat továbbra is ösztönözni szeretnénk, hogy itt maradjanak – erősítette meg Virág József polgármester.

– Azonban ha öt éven belül nem kezdik meg az építkezést, akkor kell kifizetniük a telekárat. Korábban elkelt már így több porta. Most is van két ilyen családunk, csak az egyiknél gond van az építési vállalkozóval, perben állnak, így nem tudják időre teljesíteni a feltételeket. De akkor is ragaszkodnak a portához, ha fizetniük kell érte.

Az Ingatlannet.hu adatai szerint magántulajdonban lévő telket is mind gyakrabban hirdetnek Jenőn megvételre. A vételárak jelenleg 900 ezer és 1,65 millió forint között mozognak., ezért a pénzért 800 – 900 négyzetméteres területeket kapni.

Csataszögön is úgy döntöttek a múlt évben, hogy felkínálják a beépítetlen önkormányzati telkeket a letelepedni szándékozóknak vagy azoknak a fiataloknak, akik helyben képzelik el jövőjüket. Nulla forintot kell fizetnie annak, aki építkezik. El is kelt már egy ilyen porta, de hiába ingyenes, a többire nemigen van érdeklődés. Mint Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester rámutatott, az a gond, hogy nagy, négy-ötezer négyzetméteres portákról van szó, amit időigényes rendben tartani, viszont a terület talaja nem kedvez a növénytermesztésnek. Ingatlanértékesítőknél viszont 2,5 millióért több mint 9000 négyzetméteres területet kínálnak itt megvételre.

Tiszasasra is alacsony telek árral csábítanák a betelepülőket.

– Sajnos nincs saját tulajdonú üres telkünk, amit eladásra szánunk. Viszont van egy olyan „programunk”, hogy az elhanyagolt, gazdátlan telkek, romos házak tulajdonosait megkeresem, és felajánltatom a területet a településnek. Ezeken van általában valamilyen pénzügyi teher, ezt kifizetjük, és abban az árban értékesítjük. Néhány százezer forintot kérünk értük, ami helyi viszonylatban még mindig jó árnak számít – mondta hírportálunkat Vágner István, Tiszasas polgármestere.

Kőröstetétlen polgármestere, Pásztor Imre elmondta, a kisközségben egy átlagos méretű telek jelenleg 500 ezer és egymillió forint összegben talál gazdára, elhelyezkedéstől függően.

– A település rendezettsége és elhelyezkedése nagyon sokat számít. Tetétlen fő vonzereje, hogy jó a közbiztonság, teljesen ki van építve az infrastruktúra. Emellett Szolnok, Kecskemét és Cegléd is viszonylag gyorsan elérhető – hívta fel a figyelmet a falu első embere. Miután hozzátette, gyakran előfordul náluk, hogy az érdeklődők az önkormányzathoz fordulnak, hogy tudnak-e a faluban eladó telekről, házról. Az ilyen esetekben rendre felvilágosítást ad a hivatal.