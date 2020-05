Elősegítenék a kilábalást Szolnokon

A helyi gazdasági élet meghatározó szakembereivel folytatott megbeszélést szerdán a városházán Szalay Ferenc polgármester és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő.

Az egyeztetésen sok más fontos kérdés mellett arra keresték a választ, miként orvosolhatók leghatékonyabban a járvány okozta nehézségek a megyeszékhelyen.

Az egyeztetésen dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke, dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Bischof Zsolt, a Béres Gyógyszergyár Zrt. cégvezetője, valamint Nagy Róbert, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének megyei elnöke is részt vett.

Szalay Ferenc hangsúlyozta, a legfontosabb kérdés most az, miként orvosolhatók leghatékonyabban a járvány okozta nehézségek.

– Folyamatosan tájékozódunk a városban arról, hogyan lehetne a kilábalást elősegíteni. Voltunk szolgáltatóknál, de folytatjuk a látogatásokat éttermekben, szállodákban is. Arra összpontosítunk, hogy milyen segítséget igényelnek most a szolgáltatók, hogy túllendülhessenek ezen az időszakon – fogalmazott a városvezető. Majd hozzátette, az önkormányzat nemrégiben alkotta meg a megyeszékhely új költségvetését, melynek részleteiről hamarosan sajtótájékoztatón számolnak be.

– A turizmusban az első félévben nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetnie a szektorban dolgozó tizenötezer vállalkozónak, és június harmincadikáig a Széchenyi Pihenő Kártyák (SZÉP-kártya) adóterhelését is kevesebb mint a felére csökkentette a kormány – vette át a szót dr. Kállai Mária. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az eddigi harminckét és fél százalékos adó helyett már csak tizenöt százalékot kell fizetni, valamint a keretösszeg is emelkedett. A versenyszférában négyszázötvenezerről nyolcszázezer, a közszférában kétszázezerről négyszázezer forintra. Szintén a turizmust segíti, hogy az év végéig az idegenforgalmi adót nem kell megfizetni.